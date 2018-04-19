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Kıl dönmesinde utanıp doktora gitmeyenlere uyarılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, özellikle erkeklerin kabusu olan kıl dönmesini ciddiye almayıp, utanıp doktora gitmeyenlere uyarıda bulunarak, bu sağlık probleminin tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.
Kıl dönmesi ve tedavisi hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Kıl dönmesi özellikle erkeklerin kabusu diye baksak da kadınlarda da görülmektedir. Anüs bölgesi, kuyruk sokumu, koltuk altı, kasıktaki kıl köklerinin iltihaplanması kıl dönmesine neden olur. İçi kıl dolu bir kist diye tabir ettiğimiz bu sağlık sorununda kistin patlaması sonucu apse meydana gelebilir. Kıl dönmesi zamanında müdahale edilmediği takdirde de apse ilerleyerek diğer kıl köklerini içine alır ve cilt altı yağ dokusuna doğru ilerleyip yayılabilir bu da şişlik, sertlik, akıntı, kan gelmesi ve ağrı gibi şikâyetlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Daha çok 15-35 yaş arasında erkeklerde sıkça görülürse de kadınlarda da oluşmaktadır” dedi.

Geç kalmayın bir uzmana başvurun
Geç kalmadan doktora başvurulması gerektiğini belirten Opr. Dr. Sedat Ocak şunları söyledi: “İnsanlar apse problemi olana kadar bu hastalığın farkına varamıyor. Ya da utanma problemi nedeniyle doktordan uzak duruyor. Aslında kişi dikkatli davransa kıl dönmesi ilk aşamadan itibaren kolayca anlaşılır. İlk zamanlarda çok ciddi şikayetleri olmaz fakat ilerleyen dönemlerde akıntı, ağrı ve kötü koku gibi hayatı zorlaştıran sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sorun ile karşı karşıya kaldığınızda ilk yapmanız gereken utanma problemini bir kenara bırakarak bir genel cerrahi uzmanına gözükmemiz gerekmektedir. İlaçla geçmeyen ya da ilerlemiş kıl dönmeleri için mutlaka cerrahi tedavi şarttır. Bunu ‘lazer proktoloji uygulamaları ile anorektal cerrahi ve hemoroid tedavi’ merkezimizde başarıyla gerçekleştiriyoruz. Fistül, hemoroid (basur), pilonidal sinüs ve kıl dönmesi gibi sağlık sorunlarının tedavisinde hata, büyük başarı imkanı ile hastalarımıza kısa süre içinde iyileşmeleri ve iş hayatına dönmelerini sağlıyoruz."

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