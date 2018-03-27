Kıl dönmesinden nasıl kurtulurum?

Kıl dönmesi nedenlerine bakacak olursak; günlük dökülen kıl miktarının fazla olması, kıl yapısının sert ve kalın olması, aşırı terlemeye bağlı cilt dokusunun uzun süre nemli kalması sonucu tüylerin cilt altına daha kolay batması, kalça bölgesinde daha önceden var olan yarıkta çatlak ya da tahriş olması, uzun süre oturmak ve yeterli hijyenin sağlanamaması..
Aslında nedenlerine baktığımızda hepsinin hijyen faktörü ile ilişkilendirmek mümkündür. Vücudun belli bölgelerinde dökülen kıllar iki et parçası arasında kalır ve uzun süre o bölgede kalan kıl zamanla derinin hassaslaşmasına bağlı olarak cilt altı dokuya girmeye başlar. Kuyruk sokumunda kalan kıllar günlük temizlenirse bu durumun bir nevi önüne geçmiş olursunuz.
Kıl dönmesinin kişiden kişiye farklı belirtiler verdiğini biliyoruz. İlk zamanlarda önemli bir belirti yokmuş gibi sessizce ilerlemesine karşın ilerleyen süreçte akıntı ve pis koku insanı bezdirecek duruma getirir. Makat bölgesinde akıntı iç çamaşırı ıslatacak dereceye gelir bazen akıntı , kötü kokuya sebep olur.
Bir diğer önemli belirtisi ise makat bölgesinde ağrı ve şişlik olmasıdır. Ağrı ve şişliğin sebepleri de yine yukarıda bahsettiğimiz sıvıdır. Makat bölgesinde akıntıya neden olan sıvı her zaman kolay bir şekilde dışarı çıkamayabilir. Kılların giriş deliğini tıkaması sonucunda sıvı dışarı çıkamayarak apseye sebep olmaktadır. Oluşan apse kuyruk sokumu bölgesinde ağrıya ve şişliğe neden olur. Biriken apse ateşlenme gibi şikayetleri beraberinde getirebilir.
Öncelikle makat bölgesinde birden çok hastalık görülür ve onlardan biride makat kanseri gibi ölümle sonuçlanan hastalıklardır. Bundan dolayı en ufak bir şikayeti ciddiye almalı ve kesinlikle uzman doktora muayene olmalısınız.
Kıl dönmesi dahil bütün anüs bölgesi hastalıkları için kesinlikle genel cerrahi bölümüne randevu almalısınız.
Alanında başarılı bir doktor seçimi yapmak içinde proktoloji uzmanı olmasına özen gösterin. Çünkü genel cerrahi alanı oldukça geniştir, anal bölge hastalıkları tanı ve tedavisinde Proktoloji uzmanları görev alır.
Kıl dönmesi probleminiz ameliyatsız tedaviler sayesinde yalnızca 5 dakika da kurtulabilirsiniz..
Ameliyatsız tedavilerde hasta konforu ön plandadır. Hasta aynı gün hem muayene hem de müdahale işlemi olabilmektedir. Narkoz kullanılmadan sadece lokal anestezi altında işlemlerin tamamlandığı ve hiçbir kesi dikiş atılmadan kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz.
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