Kıl dönmesinden nasıl kurtulurum?

Kıl dönmesi nedenlerine bakacak olursak; günlük dökülen kıl miktarının fazla olması, kıl yapısının sert ve kalın olması, aşırı terlemeye bağlı cilt dokusunun uzun süre nemli kalması sonucu tüylerin cilt altına daha kolay batması, kalça bölgesinde daha önceden var olan yarıkta çatlak ya da tahriş olması, uzun süre oturmak ve yeterli hijyenin sağlanamaması..

Aslında nedenlerine baktığımızda hepsinin hijyen faktörü ile ilişkilendirmek mümkündür. Vücudun belli bölgelerinde dökülen kıllar iki et parçası arasında kalır ve uzun süre o bölgede kalan kıl zamanla derinin hassaslaşmasına bağlı olarak cilt altı dokuya girmeye başlar. Kuyruk sokumunda kalan kıllar günlük temizlenirse bu durumun bir nevi önüne geçmiş olursunuz.

Kıl dönmesinin kişiden kişiye farklı belirtiler verdiğini biliyoruz. İlk zamanlarda önemli bir belirti yokmuş gibi sessizce ilerlemesine karşın ilerleyen süreçte akıntı ve pis koku insanı bezdirecek duruma getirir. Makat bölgesinde akıntı iç çamaşırı ıslatacak dereceye gelir bazen akıntı , kötü kokuya sebep olur.