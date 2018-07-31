HABER

Kılıçdaroğlu, Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelerek, tedavisi süren Erdin Bircan'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı - Kılıçdaroğlu: "Hekim arkadaşlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine geri dönmüş olur" - Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahaddin Güzel: "Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görülüyor. İnşallah tedavisine devam edilecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Iğdır'da beyin kanaması geçiren Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın tedavisinin sürdüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Ankara Milletvekili Levent Gök ile İbni Sina Hastanesine geldi.

Hastane yetkilileri ve hastanede bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra tedavisi beyin cerrahi kliniğinde süren Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı, yakınlarıyla görüştü.

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Bahaddin Güzel ile açıklamada bulundu.

Prof.Dr. Güzel, Bircan'ın dün bir beyin kanaması nedeniyle Iğdır’da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçak ile hastanelerine getirildiğini anımsatarak, "Şu anda yoğun bakımımızda tedavi görüyor. Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görülüyor. İnşallah tedavisine devam edilecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu da genel olarak Bircan'ın durumunun iyi olduğunun ifade edildiğini aktararak, "Ailesiyle konuştuk, hekim arkadaşlar ile konuştuk. Hekim arkadaşlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine geri dönmüş olur." diye konuştu.

Öte yandan çok sayıda parti yöneticisi ve milletvekili de hastaneye gelerek Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alıyor, ailesi ile görüşüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Beyaz yakalılar sağlık kampına girdiBeyaz yakalılar sağlık kampına girdi
Opr.Dr. İpçioğlu: Teknoloji göz kuruluğuna neden oluyorOpr.Dr. İpçioğlu: Teknoloji göz kuruluğuna neden oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdin bircan İbni Sina Hastanesi Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İlginizi Çekebilir

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıcak havalarda rahat uyumak isteyenler dikkat! Çıplak uyumak serinletmiyor

Sıcak havalarda rahat uyumak isteyenler dikkat! Çıplak uyumak serinletmiyor

Çocukların beslenme alışkanlığı sandığınızdan daha önemli

Çocukların beslenme alışkanlığı sandığınızdan daha önemli

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Hamilelikte varisler korkulu rüyanız olmasın! Gebelikte varis önlemi nasıl alınır?

Hamilelikte varisler korkulu rüyanız olmasın! Gebelikte varis önlemi nasıl alınır?

Fazla güneşin zararları neler? Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için ne yapmalı?

Fazla güneşin zararları neler? Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.