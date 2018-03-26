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Kılıç’tan Kubba’ya tam destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç, İzmir Ticaret Odası (İTO) Sağlık Komitesi Seçimlerinde Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba’yı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Kılıç’tan Kubba’ya tam destek

Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç, İzmir Ticaret Odası (İTO) Sağlık Komitesi Seçimlerinde Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba’yı sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Ayrıca Medical Park İzmir Hastanesi ile Özel Eğitim Kurumları Derneği arasında sağlık protokolü anlaşması da imzalandı.
İzmir’deki 135 üye kuruluşunun 85’nin temsil edildiği ve ulusalda da bin 700 ayrı okulun üyesi olduğu Özel Eğitim Kurumları Derneği’nin Başkanı Yunus Kılıç ve dernek üyeleri Medical Park İzmir Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kılıç, Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba’ya İzmir’e bir değer kazandırdığı için teşekkür ettiğini dile getirerek, “Değer üretmek, topluma yeni şeyler kazandırmak vizyon işidir. Bu noktada gerçekten ortaya koydukları İzmir için hayallerinin olduğunu gördük ve İzmir’e değer verecek bir ekiple ortaya çıkıyorlar. İnşallah bu 5 yıldızlı kompleks nasıl İzmir’e değer katıyorsa İzmir Ticaret Odasında da bu ekiple önemli işler başaracaksınız. İzmir gelişirse, İzmir kendine vizyon katarsa bu ülke değişecektir. Ben ona inanıyorum. Çünkü İzmir sadece bir il değil. İzmir cumhuriyet tarihinde hep önemli bir yer olmuştur” dedi.
Başta Saniye Bora Fıçı olmak üzere sektörün önemli isimleriyle “Birlikte Söz Veriyoruz” adında bir ekip oluşturduklarını belirten Veysi Kubba ise “Sağlık sektörü olarak İzmir Ticaret Odası gibi köklü bir kurumda maalesef yeterince iyi temsil edilmiyoruz. Sektörümüzün değişim ve gelişimine yeni bir vizyon katmak üzere arkadaşlarımla beraber yola çıktık. Bu yolda bizi destekleyen Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç’a ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İndirim protokolü imzalandı
Ayrıca Medical Park İzmir Hastanesi ile Özel Eğitim Kurumları Derneği arasında sağlık protokolü anlaşması da imzalandı. Protokol kapsamında derneğe bağlı üye ve 1. derece yakınlarına bazı ayrıcalıklar uygulanacak.

Kılıç’tan Kubba’ya tam destek

Kılıç’tan Kubba’ya tam destek

Kılıç’tan Kubba’ya tam destek

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