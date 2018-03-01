Kilis Belediyesi ile Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı

Kilis Belediyesi ile Gaziantep Medicalpark Hastanesi arasında protokol imzalandı
İmzalanan protokol kapsamında sağlık ve hastane hizmetlerinde indirim uygulanacak. Bu kapsamda Kilis Belediyesi personelleri ve 1. derece yakınları (anne, baba, eş, çocuk) istifade edecek. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat “Yapılan bu protokolle Belediye personelleri Medicalpark Hastanesinde indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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