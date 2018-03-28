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Kilis’e ambulans takviyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis Sağlık Müdürlüğüne 4 ambulans daha tahsis edildi.Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis’e, 12 Acil hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 ambulans tahsis edildi.

Kilis’e ambulans takviyesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis Sağlık Müdürlüğüne 4 ambulans daha tahsis edildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis’e, 12 Acil hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 ambulans tahsis edildi. Gönderilen ambulansların göreve başladığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak adına her gün gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bizlere tahsis ettiği ambulanslarımız halkımızın hizmetine sunuldu. Bakanlığımıza bizlere sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.

Kilis’e ambulans takviyesi

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