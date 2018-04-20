Kilis’te ÇPGD Programı Eğitimi

Kilis’te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında sağlık çalışanlarına eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ÇPGD programının tanıtılması, gebelik dönemi ve 0-6 yaş çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması, amacıyla Kilis Aile Sağlığı elemanlarına yönelik Psikolog Ayşe Güler, Sosyal Çalışmacı Öznur Can Taş, Çocuk Gelişimci Rukiye Akdaş ve Sosyal Çalışmacı Ömür Küçük tarafından hizmet içi eğitim düzenlendi.

2018 yılının birinci eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Programları Birimi tarafından gerçekleştirilen söz konusu eğitimlere 38 Aile Sağlığı elemanı katıldı. Otizm, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Etkili İletişim Becerileri ve İntiharı Önleme konularında da eğitim verildi.