Kilo almanıza engel olacak 3 öneri!

Nikotin bağırsak hareketlerini artıran bir madde olduğu için sigarayı bıraktıktan sonra kabızlık sorunu yaşanabiliyor. Bu durumun üstesinden gelmek için liften zengin beslenmek çok büyük önem taşıyor. Gün içinde mutlaka 2 porsiyon sebze ve 3 porsiyon meyve yemeğe ve tahıllı ve kepekli ürünler tercih etmeye de özen gösterin. Düzenli olarak bağırsak floramızı prebiyotiklerle desteklemek için doğal prebiyotik kaynakları olan yoğurt, kefir, turşu, tarhana alın. Ayrıca, haftada 3-4 kez ve minumum 20 dakika olacak şekilde spor yapmaya çalışın.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 günün en zor dönem olduğunu söylüyor. Bu nedenle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için aşırı yeme eğilimini önlemek amacıyla fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğrenmeye çalışmak önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, sigarayı bıraktıktan sonra kilo almanıza engel olmak için önerilerini şöyle sıralıyor:

2- Daha çok su için



Sigarayı bırakma sürecinde hem kabızlığı engelleyebilmek, hem de açlık krizlerinin önüne geçebilmek için su tüketimini artırmak gerekiyor. Ayrıca, sigaranın vücutta neden olduğu toksik maddelerin atılabilmesindeki en önemli kaynaklardan biri olan olduğu için her gün en az 2-2.5 litre (10-12 su bardağı) su içmeye çalışın.

Sigara dumanındaki pek çok maddenin oksidan olarak etki göstererek vücutta hücre hasarına neden olan serbest radikal oluşumunu artırdığı biliniyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi de olumsuz etkileniyor. Bu nedenle sigarayı bıraktıktan sonra güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve biriken toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için vitaminlerden zengin sebze ve meyve tüketimi artırın.

3- Sigarayı çağrıştıranlardan uzak durun



Kahve ve çayın yanında sigara içmek gibi hayatımıza birçok alışkanlığın da girdiğini ve bu nedenle bağımlılığından kurtulmanın gerçekten çok zor olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, bu durumun üstesinden gelmek için şu bilgileri veriyor: “Sigara içmeyi çağrıştıracak herşeyden uzak durmalısınız. Bunu yaparkende iştah kontrolü çok önemli. Sigara içilmesin diye sürekli çerez yemek vücudunuz yağlanmasına sebep olacaktır. Sigara krizleriniz olduğunda kendinize hoşlandığınız bir aktivite bulun. Böylelikle hem sigara içme, hem de yemek yeme duygunuzu bastırın. Atıştırmalık olarakta kalorisi çok düşük olan salatalık gibi çiğ sebzeler tercih edebilirsiniz. Böylelikle de aşırı kalori alımından kaçınmış olursunuz. ”