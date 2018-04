Kilo kontrolünün sırrı kahvaltı!

verdikleri görüldü. Beslenme üzerine yapılan pek çok bilimsel araştırma göstermektedir ki sık sık ve azar azar miktarlarda beslenmek, dengeli ve yeterli 3 ana öğün yanında küçük sağlıklı atıştırmalıklarla ara öğünler almak işinizi her zaman kolaylaştırır. Hele güne proteinden zengin, yağdan fakir, esas olarak kompleks karbonhidrat içeren bir kahvaltı ile başlamak, metabolizmayı ateşlendirir, güne dinç ve enerjik başlamanın yanı sıra gün boyu yiyip içtiklerinizi kolay hazmedip kolay yakmanızı da destekler.

GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 20'Sİ



Kahvaltıda günlük toplam enerji ihtiyacınızın en azında yüzde yirmisini almalısınız. Enerjiyi karşılamak için tam tahıllı, yulaflı besinler yanında kahvaltıda karbonhidrat kaynağı olarak meyve ve sebze tüketilmesi, tokluk süresini ve doygunluk hissini artırır, kan şekerinin dengeli bir seyir izlemesini sağlar, ani yükseliş ve düşüşlere engel olur. Ayrıca gün boyu kolesterol düzeyinin normal sınırlarda kalmasına da destek olur.

HER GÜN 1 POĞAÇA AYDA 5 BİN KALORİ



Doygunluk hissini artıran ve kendinizi enerjik hissetmenizi sağlayan bir diğer temel besin de proteindir. Vücut ağırlığımızın kilogramı başına her gün yaklaşık 1 gr protein almamız gerekir. Toplam günlük protein ihtiyacımızın üçte biri kadarını da mutlaka kahvaltıda almalıyız. Bunun için de simit ya da poğaça gibi yağlı karbonhidrat ağırlıklı atıştırmalık kahvaltılar yerine peynir, süt ve yumurta gibi protein ağırlıklı besinlere yer vermemiz daha uygun olur. Size gerçekten yararı olmayacak, fazladan yediğiniz ortalama büyüklükte her bir poğaçanın yaklaşık 200 kalori olduğunu, her iş günü 1 poğaça yediğinizde ayda fazladan yaklaşık 5000 kalori alacağınızı, bunun da size bir yılın sonunda yaklaşık 7 - 8 kilo yağ dokusu olarak geri döneceğini sakın aklınızdan çıkarmayın!