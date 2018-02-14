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Kilo vermek isteyenler bu yağı kullansın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 16:58 | Son Güncelleme

Hindistan cevizi yağı vücudunuzdaki yağın yakılmasına yardımcı olur. Hindistan cevizi içerisindeki doymuş yağ diğer yağlardan farklı yağ asitleri içerir. Vücuda enerji verir ve glikoz ile rekabet eder. Vücudun metabolizmasını arttırır.

Kilo vermek isteyenler bu yağı kullansın!

Kahvaltıda içeceğiniz kahvenin içerisine 1 kaşık hindistancevizi yağı ekleyerek tüketmek sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Ayrıca yemek aralarında hindistan cevizi yağı tüketmek yemek yediğiniz zaman mideye birden yüklenmenizi engelleyecektir.

PİŞİRİN

Margarin, bitkisel yağ veya zeytinyağı yerine hindistan cevizi yağı koyarak diyetinize katkı sağlayabilirsiniz.

YAĞI HAYATINIZDAN ÇIKARMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Yağlar hücre zarları, hormonlar ve bağ dokularını oluşturmaya yardımcı olur. Az yağ tüketimi vücuda enerji vermek için şekeri yakar ancak yüksek yağ tüketimi depo ve onarım yapar. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve yapı malzemelerini karşılar.

SALATANIZA KATIN

Hindistan cevizi yağı, sindirime yardımcı olur ve besleyici madde alımını en üst düzeye çıkarır. Bunun için salatalarınıza mutlaka ekleyin.

PİRİNÇ PİLAVININ KALORİSİNİ DÜŞÜRÜR

Pirinç pilavı yaparken, pirinç suyunun üzerine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyerek vücudunuzun % 50 ila %60 oranında alacağı kalori sayısını azaltabilirsiniz.

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Hindistan cevizi yağı kilo

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