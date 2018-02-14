Kilo vermek isteyenler bu yağı kullansın!

Kahvaltıda içeceğiniz kahvenin içerisine 1 kaşık hindistancevizi yağı ekleyerek tüketmek sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Ayrıca yemek aralarında hindistan cevizi yağı tüketmek yemek yediğiniz zaman mideye birden yüklenmenizi engelleyecektir.
PİŞİRİN
Margarin, bitkisel yağ veya zeytinyağı yerine hindistan cevizi yağı koyarak diyetinize katkı sağlayabilirsiniz.
YAĞI HAYATINIZDAN ÇIKARMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Yağlar hücre zarları, hormonlar ve bağ dokularını oluşturmaya yardımcı olur. Az yağ tüketimi vücuda enerji vermek için şekeri yakar ancak yüksek yağ tüketimi depo ve onarım yapar. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve yapı malzemelerini karşılar.
SALATANIZA KATIN
Hindistan cevizi yağı, sindirime yardımcı olur ve besleyici madde alımını en üst düzeye çıkarır. Bunun için salatalarınıza mutlaka ekleyin.
PİRİNÇ PİLAVININ KALORİSİNİ DÜŞÜRÜR
Pirinç pilavı yaparken, pirinç suyunun üzerine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyerek vücudunuzun % 50 ila %60 oranında alacağı kalori sayısını azaltabilirsiniz.
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