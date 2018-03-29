Kilo vermek isteyenler bunlara dikkat

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, toplum olarak yanlışımızın kilo problemini estetik sorun olarak görmek olduğunu belirterek, “Asıl doğru olan ise fazla kilolarınızın sağlınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir. Önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamak” dedi.

Kilo vermek için yapılmaması gerekenler bulunduğunu dile getiren Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, “.Bunlar; Boş Kalori Tüketimini Sınırlamamak; Paketli gıdalar kimyasal olan koruyucuları, sağlıksız eklenti şekerleri, rafine şekerleri, zararlı yağları içermektedir. Fast foodlar sağlıksız koşullarda yapılmaktadır ve sağlıksız yağları içermektedir. Sağlıklı kilo kaybı için mümkün olduğunca paketli gıdaları, gazlı içecekleri, fast food tarzı besinleri hayatınızdan çıkarmalısınız.

Öğünleri Atlamak; Sağlıklı kilo kaybı için öğünleri düzenli tüketmek önemlidir. Ara öğün yapıldığında uzun süre açlık olmayacağından ana öğünde daha az besin tüketilir ve daha kolay doygunluk sağlanır. Ayrıca ara öğün yapmak kan şekerini de dengelemektedir. Ara öğün yapmayan kişilerde uzun süreli açlık durumuna bağlı olarak kan şekeri hızla düşmekte ve çabuk ulaşabilen basit karbonhidrat içeriği yüksek fast-food gıda tüketimine başvurulmaktadır. Bu yüzden ara öğünler kesinlikle atlanılmamalıdır. Ana öğünler atlanıldığında ise vücut sürekli aç bırakılmaya bağlı olarak depolama yapailmektedir. Bu yüzden kilo verme sürecinde ana-ara öğünler kesinlikle atlanılmamalıdır.

Hızlı Kilo Kaybı İçin Sağlıksız Yöntemlere Başvurmak; Kilo kaybı sabırlı olunması gereken uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte beklediğiniz sonuçları kısa sürede alamadığınızda umutsuzluğa kapılıp sağlıksız popüler diyetlere başvurmamalısınız. Sağlıksız diyetlerle kısa sürede verdiğiniz kiloları normal yeme düzeninize geçtiğinizde mutlaka geri alacaksınızdır. Bu nedenle sabırlı olun ve sağlıklı beslenmeye devam edip bunu yaşam tarzı haline dönüştürmeye özen gösterin” şeklinde konuştu.