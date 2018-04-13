Kilo vermek isteyenlerin gözdesi “maş fasulyesi”

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, maş fasulyesinin kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.
Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Maş fasulyesinin önemi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü ülkemizde bulunan birçok besin grubuna göre içeriği oldukça kalitelidir. Kurubaklagiller grubundan olan maş fasulyesi bitkisel protein içeriği oldukça yüksektir. Hatta son zamanların moda olan besini kinoa ile kıyaslandığında iki katından daha fazla miktarda protein içermektedir. İçeriğindeki fazla miktarda protein nedeni ile kilo vermek isteyenler için önemli bir besindir. Hem tok tutucu hem de metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır” dedi.
Posa içeriğinin yüksek olmasının barsak sisteminin düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Tutar, “Lifli besinlerin temel özelliği kolesterol seviyesinde düşmelere neden olmasıdır. Eğer yüksek kolesterol probleminiz varsa maş fasulyesini beslenme programınızda fazlası ile bulundurmalısınız. Kalp rahatsızlığı olan bireyler için haftada 2 defa kurubaklagil tüketilmesi zorunludur. Maş fasulyesi de en kaliteli baklagillerdendir” diye konuştu.
Karaciğer yağlanması olan bireylerin en büyük probleminin yüksek kilo olduğunu kaydeden Tutar, “Maş fasulyesini tüketmek hem kilo kaybınızı sağlayacak hem de içerisindeki lesitinden dolayı karaciğer yağlanmanızı azaltacaktır. Magnezyum içeriği yüksek olan maş fasulyesinin bu özelliği sayesinde hem sinir sisteminizi rahatlatır hem de uyku kalitenizin azalmasını sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum