Kilo vermek uğruna karbonhidratı sıfırlamayın!

Karbonhidrat, dengeli diyet ve sağlıklı bir vücut için vazgeçilmezdir. Merkezi sinir sistemi ve böbrekler gibi pek çoğu organ için tek enerji kaynağını oluşturur. Karbonhidratlar sindirim sistemimizde glikoza parçalanır ve pankreastan salgılanan insülin hormonu sayesinde enerji olarak kullanılmak için kandan hücrelere geçer. Karbonhidrat, kilo konusunda akıllara ilk gelen ve korkulan bir besin grubudur.

KİLO VERMEK İÇİN KULLANILAN EN POPÜLER YÖNTEM

Kilo vermek için kullanılan en popüler diyetlerden biri çok düşük karbonhidratlı diyetlerdir. Bu diyetleri uygulamanın en temel nedeni karbonhidratların kilo aldırdığı inanışıdır. En yaygın kullanılan karbonhidratlar ekmek, pirinç ve makarnadır. Karbonhidratı kısıtlayan diyetler genelde bunların miktarını sınırlandırır.

Aslında bu doğru gibi gözükse de bütünüyle bakıldığında yanlış bir yönlendirmedir. Çünkü kilo almanın nedeni, tüketilen tek bir besin kaynağından değil, günlük totalde alınan kalori yani enerjiden ileri gelir. Yani kilo artışına çok düşük karbonhidratlı yüksek yağlı veya yüksek proteinli diyetler de kilo alımına neden olabilmektedir. Asıl anahtar nokta, karbonhidratın tamamen kesilmesi değil, kaliteli karbonhidrat tüketimidir!