Kilo vermek uğruna karbonhidratı sıfırlamayın!

Sağlıklı kiloda kalmanın yolu; sınırlı meyve, daha çok sebze, tercihen tam tahıllılar, aşırı yağlı olmayan et grupları, muhakkak baklagiller ve tam yağlı süt ürünlerinden oluşan dengeli diyetin kombinasyonu ve buna ek olarak yapılan günlük egzersizlerdir.

Yetişkinler için ortalama 3-4 porsiyon tahıl önerilmektedir. Bir porsiyon tahıl = 1 dilim ekmek, yarım kupa kadar pişmiş yulaf ezmesi, bulgur veya kinoaya denktir.

Günde 2 porsiyon meyve ile sınırlandırılmalıdır. 1 elma, portakal veya muz olabilir. Kuru meyvelerden de 4 adet 1 porsiyona denktir. Akşamları tabak tabak meyve yiyip, kilo vermeyi beklememelisiniz.

Muhakkak günde en az 1 öğün, 1 porsiyon sebze tüketimi (salata- ızgara sebzeler-haşlanmış sebzeler) önerilmektedir.

Çoğu yetişkinin günde 2 bardak kadar süt ve süt ürünü tüketmesi gerekmektedir. Sütü günlük, yoğurdu ise ev yoğurdu olarak tüketmenizde fayda var. Kefir mayası ile kendi kefirinizi evinizde de yapabilirsiniz.

100-150 gram arası günlük et grubu tüketimini et, organik tavuk, balık, hindi ve yumurtadan karşılayabilirsiniz. Ancak kırmızı et tüketimini hafta 2-3 öğünle sınırlandırmanızda fayda var. Özellikle hindi etini ister organik ister marketten alın, yapısı gereği hormon tutmadığı için güvenle tercih edebilirsiniz.