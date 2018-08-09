Kilolarından tedaviyle kurtulacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 250 kilo ağırlığındaki Cuma Yıldız, fazla kilolarından kurtarılması için tedavi altına alındı.

Buluttepe Mahallesi 392. Sokak'taki evinden Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince ambulansla alınan 47 yaşındaki Yıldız, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kiloları nedeniyle yürümekte bile güçlük çektiğini ve evden dışarı çıkamadığını belirtti.

Askere gittiği 1990 yılında 70 kilo olduğunu ancak askerlikten 90 kilo olarak döndüğünü anlatan Yıldız, "O yıldan bu yana sürekli kilo alıyorum. Kapımın önüne çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyorum. Bazıları benimle alay ediyor. Doktorlarımız bana yardımcı olsunlar, beni zayıflatıp yürütsünler başka bir şey istemiyorum. Yere uzandığım zaman bir daha kalkamıyorum, lavaboya bile gidemiyorum." dedi.

Yıldız, bir an önce tedavi olarak kilolarından ve rahatsız olduğu çevresindeki bakışlardan kurtulmanın hayalini kurduğunu söyledi.

