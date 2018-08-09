Kilolarından tedaviyle kurtulacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 250 kilo ağırlığındaki Cuma Yıldız, fazla kilolarından kurtarılması için tedavi altına alındı.
Buluttepe Mahallesi 392. Sokak'taki evinden Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince ambulansla alınan 47 yaşındaki Yıldız, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı kiloları nedeniyle yürümekte bile güçlük çektiğini ve evden dışarı çıkamadığını belirtti.
Askere gittiği 1990 yılında 70 kilo olduğunu ancak askerlikten 90 kilo olarak döndüğünü anlatan Yıldız, "O yıldan bu yana sürekli kilo alıyorum. Kapımın önüne çıkmak, gezmek, dolaşmak istiyorum. Bazıları benimle alay ediyor. Doktorlarımız bana yardımcı olsunlar, beni zayıflatıp yürütsünler başka bir şey istemiyorum. Yere uzandığım zaman bir daha kalkamıyorum, lavaboya bile gidemiyorum." dedi.
Yıldız, bir an önce tedavi olarak kilolarından ve rahatsız olduğu çevresindeki bakışlardan kurtulmanın hayalini kurduğunu söyledi.
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!
Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...
Hasan Cemal'den kendisine 'aptal' diyen Ortaylı'ya cevap!
Muş'un İslamiyet öncesi tarihi gün yüzüne çıktı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Wall Street Journal: Türkiye'ye yeni yaptırım ihtimali arttı
Tüm gözler onlardaydı! Konuştular: Muharrem'e gıcık oldum
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor