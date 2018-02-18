Kilolarını eritip yaşamları değişen obezite hastaları Antalya’da buluştu

Obezken geçirdikleri mide ameliyatıyla 50 kilonun üzerinde zayıflayarak yeni bir hayata kavuşan ve sosyal medyada açtıkları ‘Obezite Portal’ adıyla örgütlenen grup, Antalya’da buluştu. Aralarında yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden obezite ameliyatı geçirerek büyük bir değişimle sağlığına kavuşanlar, 1 Şubat 2006 yılında sosyal medya üzerinde ‘Obezite Portal’ adlı bir grup kurdu. 8 bin 500 üyesi olan gruptan bazı üyeler, bugün Antalya Lara’da bir araya geldi. Aralarında mide ameliyatı sonrası 50-90 kilo verenlerin de olduğu grup üyeleri, etkinlikte yemek sonrası müzik eşliğinde doyasıya oynadı. Grubun 90 kilo vererek en çok kilo verenlerinden olan portal kurucusu 34 yaşındaki Burak Karadaş, 1 yılda 90 kilo verdiğini söyledi. Zayıfladıktan sonra yakınlarının kendisini tanımadığını aktaran Karadaş, “Hayat kalitem arttı, oturmam, kalkmam, yürümem, nefes almam, kısacası her şeyim değişti. Tek pişmanlığım neden bu kadar süre beklediğim oldu” dedi. İkinci ameliyatını olan 26 yaşındaki Şefika Ulu, “120 kilodan 72 kiloya düştüm. Ameliyat olduğumuz için zayıflamıyoruz, yiyemediğimiz için zayıflıyoruz. İnsanların özgüveni artıyor, çevremde Vizontele’deki gibi yanındakine bir şey olmazsa sen de ye hesabı söylüyorlardı, artık öyle bir durum söz konusu değil” dedi.

“İstediğim her şeyi yiyebiliyorum”

Grup üyelerinden 1 senede 150 kilodan 65 kiloya düşen 24 yaşındaki Ramazan Kaya ise, daha önce yaşadığı sağlık sorunlarına değindi. Çocuğu olduktan sonra 130 kiloya yükseldiğini söyleyen 29 yaşındaki Pelin Kunar ise, “En son kızım doğduktan sonra 130 kiloya ulaştım. Kızım yürümeye başlayınca oyun istiyordu, ben de peşinden gidemiyordum, ona eşlik edemiyordum ve ilgilenemiyordum. Şuanda 8 ayı tamamladım ve yaklaşık 52 kilo verdim. Şuanda 76-78 kiloda gidip geliyorum ve istediğim her şeyi yiyebiliyorum” dedi.

“130 kilo öleceğine 60 kilo öl, en azından cenazeni kaldırabilirler”

Mide ameliyatı sonrası 118 kilodan 63 kiloya kadar düşen 37 yaşındaki Nuray Yılmaz Yüceoğlu da, "Öncesinde psikolojiniz yeterince bozuluyor kilodan dolayı. İkinci sınıf insan oluyorsunuz. İçiniz ne kadar iyi olursa olsun dışınıza bakılıyor. Zayıflayınca insanların bakışları değişti. Şu anda insanlar gülümseyerek takdir eder gibi bakıyor” derken, kendisi gibi ameliyat olan ve 128 kilodan 6 ayda 64 kiloya kadar düşen eşi Obezite Portal Antalya sorumlusu Eray Yüceoğlu, “Sabah uyanabiliyorum en azından, gece uyurken horlamıyorum. Kilonun eksileri çok, sağlıksız bir insansın nihayetinde. Adı üzerinde obezite. Obezite portalı sayesinde evlendim. Ailemizin ameliyat olma diye baskıları oluyordu, ölüm riski var şeklinde. 130 kilo öleceğine 60 kilo öl daha iyi. En azından cenazeni kaldırabilirler” dedi.