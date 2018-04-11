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Kimsesi olmayanın yanında belediye var

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nin ev ortamında yaşlının desteklenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesi amacıyla sürdürdüğü’ Yaşlı Bakım’ hizmeti büyük ilgi görüyor.5 senedir yatağa bağımlı olarak ve kişisel ihtiyaçları için dışarıya çıkamayan, ancak destekle yürüyebilen 67 yaşındaki Hüseyin Dede’nin kişisel bakım ihtiyaçları Burhaniye Belediyesi tarafından karşılınıyor.İlçenin Mahkeme Mahallesi’ndeki evinde eşi ve kızıyla yaşamını sürdüren ve yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Hüseyin Kurt’un kişisel bakımı, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Yalnız Değilsiniz’ ekibi tarafından büyük bir özenle yapıldığı öğrenildi.

Kimsesi olmayanın yanında belediye var

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’nin ev ortamında yaşlının desteklenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesi amacıyla sürdürdüğü’ Yaşlı Bakım’ hizmeti büyük ilgi görüyor.
5 senedir yatağa bağımlı olarak ve kişisel ihtiyaçları için dışarıya çıkamayan, ancak destekle yürüyebilen 67 yaşındaki Hüseyin Dede’nin kişisel bakım ihtiyaçları Burhaniye Belediyesi tarafından karşılınıyor.
İlçenin Mahkeme Mahallesi’ndeki evinde eşi ve kızıyla yaşamını sürdüren ve yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Hüseyin Kurt’un kişisel bakımı, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Yalnız Değilsiniz’ ekibi tarafından büyük bir özenle yapıldığı öğrenildi. Kurt’un evine rutin ziyaretler gerçekleştirerek kişisel ihtiyaçlarını karşılayan belediye sağlık ekipleri, son ziyarette Hüseyin Dede’nin saç sakal tıraşını yaptı. Hüseyin Kurt’un ailesi ise Başkan Necdet Uysal’a teşekkürlerini ileterek, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Kimsesi olmayanın yanında belediye var

Kimsesi olmayanın yanında belediye var

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