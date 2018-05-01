Kireçlenme ve kas yırtılmalarının tedavisinde PRP yöntemi

İSTANBUL, (DHA)- Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuba Erbilir Çelebi, kireçlenme ve kas yırtılmalarının tedavisinde PRP (Platelet Rich Plazma) yönteminin yardımcı olduğunu söyledi. Dizlerdeki kireçlenmenin daha çok ileriki yaşlarda, menisküs yırtıklarının ise genç ve orta yaşlarda görüldüğünü belirten Çelebi bu tip rahatsızlıklarda PRP yönteminin etkili olduğunu vurguladı.

Dizlerdeki kireçlenme, kıkırdak zedelenmeleri, kas zorlanmaları, kas yırtılmaları, rotator cuff zedelenmesi gibi rahatsızlıkların hastaların hayat kalitesini azalttığını ve hastayı birine bağımlı hale getirdiğini belirten Çelebi, bu rahatsızlıkların tedavisinde çeşitli yöntemler uygulandığını dile getirdi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, manipulasyon, PRP, kuru iğneleme, protez gibi tedaviler uygulandığını belirten Çelebi, hastanın kendi kanından hazırlanan ve hasarlı dokulardaki iyileşmeyi başlatmak için kullanılan PRP tedavisinin etkili bir yöntem olduğunu söyledi ve PRP tedavisini şöyle anlattı: