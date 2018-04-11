Kırıkkale’ye Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde açılışı yapılan Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi ile engelliler ve yaşlılar şehirde hakkettikleri önceliğe kavuştular.

Engelli ve yaşlı bireylerin hastanede sıra beklemeden tedavi olmalarını sağlayacak ve verilecek kartlarla hastalık takibinin de kolaylaşacağı Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi Kırıkkale’de Yüksek İhtisas Hastanesinde oluşturuldu. Bu birim ile artık dezavantajlı bireyler daha az engelle karşı karşıya gelecekler.

Düzenlenen açılışta konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, “Elhamdülillah her geçen gün hem sağlıkta hem hastanelerimizin çalışmasında son derece başarıya ulaşıyoruz. Bu sadece bizim söylemiş olduğumuz başarı değil, dünyanın bizi takdir etmesiyle oluyor. Her gün bir komşu ülkeden, çevre ülkelerden bizi gelip ziyaret ediyorlar. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz diye bize soruyorlar. Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünyanın yüzde 10’unda engelli vatandaşlar var. Ülkemizde de yüzde 12 oranında engelli vatandaşımız var. Bunların daha iyi, daha güzel yaşaması, daha refah içinde yaşamasını sağlamak için başta hastanelerimizde vermiş olduğumuz hizmetler olmak üzere hepsinde genişlemeler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Artık özel çocukları olan ailelerimizin hastaneye geldiği zaman, numara almalarına beklemelerine ihtiyaç kalmadan sıkıntısız bir şekilde onların engellerini de ortadan kaldırarak bu işlemi yapmış olacağız. Bu sistemden refakatçilerinin de kolaylıkla faydalanmasını sağlayacağız. Hedefimiz hastanelerimizin hem fiziki ortamlarını hem de teknolojik ortamlarını daha iyi ortamlara getirmektir.” dedi.

Birimin düzenlenmesine öncülük eden AK Parti İl Yönetimi adına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Allah razı olsun hükumetimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, buradaki İl Müdürümüzden, Valimizden, Milletvekillerimizden, Belediye Başkanımızdan, oturup istişare ettiğimizde bir takım düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerden bir tanesi ailelerimizin bize söylediği, ‘Biz hastaneye gidiyoruz, evde bizi bekleyen bir engellimiz var. Bize öncelik verin dediğimiz de bize bu önceliğin verilmediği ve zaman zaman akşama kadar hastanede bekliyoruz dedikleri olmuştu. Buradan yola çıkarak dedik ki biz engelli yakınlarının sağlıkta öncelikli olarak muayene olmalarını gerçekleştirecek bir kart çıkartalım. Bu kartı gösterdikleri zaman öncelikli olarak muayene olsunlar ve evlerine dönsünler. Buradaki problemi böylelikle çözmüş olduk.” şeklinde konuştu.