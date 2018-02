Kırışıkların giderilmesi ve hacim vermede yüz dolgusu uygulaması

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Can Alper Çağıcı, yüz bölgesine dolgunun iki amaçla yapıldığını belirterek, “Kırışıklıkları gidermek veya hacim kazandırmak. Dolgu ile yanaklara, elmacık kemiklerine, çeneye, dudaklara hacim verilebilir ve bir miktar da kaldırılabilir” dedi.

Dolgu uygulamasının etkisinin hemen kendini gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Can Alper Çağıcı, “Botoksta olduğu gibi etkinin ortaya çıkıp oturması için 5-7 gün beklemeye gerek yoktur. Yüz germe ameliyatlarında olduğu gibi şişliklerin inmesini beklemeye de gerek yoktur. Ancak etkisi kısa sürelidir. Yapıldığı bölge ve kullanılan dolgu materyaline göre etkinliği değişebilir. En sık kullanılan dolgu materyali olan hyaluronik asit dolguların etkinlikleri 4 aydan 1,5 yıla kadar sürebilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Can Alper Çağıcı, uygulamadan hemen sonra uygulama alanında hafif bir kızarıklık ve morarama görülebileceğini bu renk değişikliklerinin kısa süre içerisinde genellikle kaybolduğunu ifade ederek, “Dolgu sonrasında cilt altında küçük yumrular da oluşabilir. Bazen bu yumrular uzun süre kalabilir. Dolgu sonrasında Tindal etki dediğimiz ciltte mavimsi renk değişiklikleri de görülebilir. Bu renk değişiklikleri dolgu uygulamasının yüzeysel yapılmasına bağlıdır ve geçicidir. Yüzün her bir birimi için farklı özellik ve yoğunlukta dolgu materyali kullanılır. Dolayısı ile minimum risk ile en iyi sonucun elde edilmesi için dolgu materyalinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Bu nedenle özel eğitim gerektiren yüz dolgu uygulamaları için yüz estetiği uygulamaları konusunda eğitimi almış deneyimli bir uzmana gidilmesi önemlidir. Bu uzman Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olabileceği gibi, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı veya Plastik Cerrahi uzmanı da olabilir.” şeklinde konuştu.