Kırışıklıklar boyunda başlıyor

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, boyun germe ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaşlanmayla beraber boyun bölgesinde de sarkmalar meydana geliyor. Kışın kazaklarla kamufle edilen boyundaki deformasyonlar, yaz gelmesiyle gün gibi ortaya çıkıyor. Yaşı ele veren bu görüntü boyun germe ameliyatı ile giderilebiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, boyun germe ameliyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaş ilerledikçe yüzde olduğu gibi boyun derisinde de sarka ve bollaşma meydana geldiğini dile getiren Op. Dr. Burak Türkyılmaz, yaşanan deformasyon nedeniyle boyunla çene arasındaki açının kaybolduğunu, bunun sonucunda ise estetik açıdan hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

’’Yaşlı görüntüye neden oluyor’’

Vücuttaki bütün sarkmalar yer çekiminin doğrudan etki ettiğini vurgulayan Op. Dr. Türkyılmaz, ’’ Genetik faktörler ve kilo alıp verme de bu süreci hızlandırır. Derideki bu gevşemeler, alın ve orta yüz bölgesinde hatların aşağıya doğru yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Alt yüz ve boyun bölgesinde ise deri bollukları yüz şeklinin bozulmasına yol açar. Çene altı ile boyun arasındaki açı düzleşerek özellikle profilden kişinin yaşlı görünümüne neden olur’’ dedi.