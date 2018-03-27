HABER

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları ilk yardım eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi verildi.Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde her yıl düzenlenen "Acil İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi personeli Paramedik Şefika Erkmen Muslu tarafından verildi.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi verildi.
Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde her yıl düzenlenen "Acil İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi personeli Paramedik Şefika Erkmen Muslu tarafından verildi. İlgiyle takip edilen eğitimde maketler üzerinden kalp masajı ve suni solunum gibi ilk yardım uygulamaları hastane çalışanlarına anlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıl dönmesinden nasıl kurtulurum?

Kıl dönmesinden nasıl kurtulurum?

7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

7 yıl boyunca kaşıntısı geçmedi...Kızı için 3 ayda 15 kilo verdi!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.