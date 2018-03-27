Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları ilk yardım eğitimi

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde her yıl düzenlenen "Acil İlk Yardım Farkındalık Eğitimi" bu yıl İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi personeli Paramedik Şefika Erkmen Muslu tarafından verildi. İlgiyle takip edilen eğitimde maketler üzerinden kalp masajı ve suni solunum gibi ilk yardım uygulamaları hastane çalışanlarına anlatıldı.