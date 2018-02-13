HABER

Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.Hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile hastane yönetimi ve çalışanları toplamda 6 bin 500 adet ligustrum, mazı, taflan ve fidan dikimi, çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturdu.Hastane bahçesinde yapılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile hastane yönetimi ve çalışanları toplamda 6 bin 500 adet ligustrum, mazı, taflan ve fidan dikimi, çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturdu.
Hastane bahçesinde yapılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Caamettin Atam, “Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası çevresinde ekiplerimiz gerekli bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını düzenli olarak yerine getiriyor. Amacımız hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, ziyaretçilerimize ve hastane personelimize daha kaliteli hizmet götürmektir. Peyzaj çalışmalarında desteğini esirgemeyen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne, Kırklareli Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğüne, bize bu süreçte anlayış gösteren hasta, hasta yakınlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.