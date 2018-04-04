Kırklareli’de ‘Akılcı antibiyotik kullanımı’ eğitimi

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM) ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ konulu eğitim düzenlendi.
ADSM Hekimlerinden Dt. Tolunay Güngör tarafından verilen eğitimde doğru antibiyotik kullanımı ve kontrolsüz kullanım sonucu doğacak olumsuzluklar anlatıldı. Her hastalığın tedavisinin antibiyotik ile olmadığına dikkat çeken Dt. Tolunay Güngör, özellikle diş tedavisinde asıl olanın antibiyotik kullanımı değil dolgu, kanal tedavisi gibi konservatif tedaviler olduğuna değindi.
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