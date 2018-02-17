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Kırklareli’de sağlık yatırımlarını arttırma çalişmaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kırklareli’deki sağlık projelerini ve planlanan sağlık yatırımlarını görüşmek üzere İl Sağlık Müdürü Dr.

Kırklareli’de sağlık yatırımlarını arttırma çalişmaları

Kırklareli’deki sağlık projelerini ve planlanan sağlık yatırımlarını görüşmek üzere İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit ile Kamu Hastaneleri Başkanı Göksel Atasever, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ile Ankara’da bir araya geldi.
Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Kırklareli’nde sağlığı sayılı illerin arasında görmeyi hedeflediklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını, bu ziyaretin de bunun bir başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kırklareli’de sağlık yatırımlarını arttırma çalişmaları

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