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Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 20:12 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde sağlık çalışanlarına yönelik anne sütü ve emzirme konusunda eğitim programları düzenlendi.Sağlık personellerinin anneleri ve anne adaylarını, anne sütünün önemi ve doğru emzirme uygulamaları konularında bilgilendirmesi için Kırklareli’ndeki sağlık çalışanlarına kurum içi eğitimler verildi.

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli’nde sağlık çalışanlarına yönelik anne sütü ve emzirme konusunda eğitim programları düzenlendi.
Sağlık personellerinin anneleri ve anne adaylarını, anne sütünün önemi ve doğru emzirme uygulamaları konularında bilgilendirmesi için Kırklareli’ndeki sağlık çalışanlarına kurum içi eğitimler verildi. Program kapsamında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda ve Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik Hemşire Semra Muhacir tarafından sunum yapıldı. Eğitime katılan sağlık personelleri, “Bebeklerin emzirilme süreleri, anne sütünün önemi, doğru emzirme uygulamaları” gibi konularda bilgilendirildi.

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

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