Kırklareli’nde dijital hastane toplantısı

Kırklareli’nde hastanelerde kullanılan teknolojik altyapının düzenlenmesi ve dijital hastane süreçlerinin hızlanması konularının görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

Kırklareli Devlet Hastanesi salonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilde bulunan tüm sağlık tesislerinin yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Dijital Hastane Modelinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verilmesi, bunun için neler yapılması gerektiği, hasta güvenliği için dijital hastane çalışmalarının son derece önemli olduğu, HIMSS EMRAM modelinin teknolojinin hasta güvenliğine ve sağlık bakım kalitesinin artırılmasına yarayan bir ölçüm modeli olduğu gibi konulara değinildi.

Ayrıca Modelin sadece hasta güvenliği ve hasta bakım kalitesini artırmak için teknolojinin ne düzeyde kullanıldığının ele aldığına ve bu nedenle temel motivasyonun kağıtsız bir hastane olmak değil, tedarik edilmiş olan teknolojiyi hasta güvenliği ve sağlık bakım kalitesini yükseltecek şekilde kullanmak olduğu vurgusu yapıldı.