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Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 13:25 | Son Güncelleme

“9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi’nde “Dumansız Hava Sahası Davet Standı” kuruldu.

“9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi’nde “Dumansız Hava Sahası Davet Standı” kuruldu. Yapılan bilgilendirme etkinliklerinin ardından ‘Sigara Bırakma Günü’ anısına fidan dikimi gerçekleşti.
Hastaneye gelen hastalara ve yakınlarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara gerekli önerilerde bulunularak, vatandaşlar sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirildi.
Kırklareli Devlet Hastanesi’ndeki standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit “9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir. Sağlık Bakanlığımızın, daha sağlıklı bir toplum hedefi ile sigara içenlere yönelik ücretsiz sağlık hizmeti Kırklareli Devlet Hastanemizde de verilmektedir. Sigara kullanma alışkanlığından kurtulmak isteyen kişiler gerek hastanemizin sigara bırakma polikliniğinden, gerekse Bakanlığımızın ‘Alo 171 Sigara Bırakma Hattından’ destek alabilirler” dedi.
Cerit, sigara bırakma polikliniklerinde görev yapan çalışanlara, standın açılmasında ve bilgilendirmelerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, dumansız hava sahasını desteklediklerini ifade etti.
Kırklareli Yeşilay Şubesi’nin de desteğiyle düzenlenen etkinlikte dumansız hava sahası için gökyüzüne beyaz ve mavi balonlar bırakıldı. Etkinlik, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’in katılımıyla, Dünya Sigarayı Bırakma Günü anısına fidan dikimi gerçekleştirilerek sona erdi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır.

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

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Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
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Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
3 / 6

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
4 / 6

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
5 / 6

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
6 / 6

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı

Kırklareli’nde ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği yapıldı
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