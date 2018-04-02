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“Kırmızı Alarm” haberleriyle ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan açıklama

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, "60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların "Kırmızı Reçeteli İlaçlar" kapsamına alınması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.Medyada, “Kırmızı Alarm” başlığıyla yer alan haberlerle ilgili, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, "60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların "Kırmızı Reçeteli İlaçlar" kapsamına alınması söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.
Medyada, “Kırmızı Alarm” başlığıyla yer alan haberlerle ilgili, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu açıklamada bulundu. Açıklamada, "Psödoefedrin adlı etkin madde uyuşturucu yapımında kullanılabilen bir öncü (prekürsör) maddedir. Söz konusu maddelerin imali, ithali, ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımının Bakanlığımız iznine bağlıdır. 16 Ekim 2015 tarihli Talimatname ile 120 mg psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaç” kapsamına alınmıştır. Ancak bu talimatnamenin ardından 60 mg Psödoefedrin içeren ilaçların da reçetesiz ve toptan satışları tespit edilmiştir. Bunun üzerine, “Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonunca 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle, 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçların da “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç”kapsamında değerlendirilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu ilaçların Kırmızı Reçeteli İlaçlar kapsamına alınması söz konusu değildir. Eskiden olduğu gibi normal reçete ile eczanelerden temin edilebilecektir. Dolayısıyla hastaların ilaca erişiminde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Diğer taraftan, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle toptan satışların takibi için tüm kontrole tabi ilaçlarda olduğu gibi, 120 mg ve 60 mg Psödoefedrin ve tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar Renkli Reçete Sistemine entegre edilecektir" denildi.

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