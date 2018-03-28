Kırşehir’de ortopedik operasyonla kalça protezi takıldı

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan ortopedik operasyonla kalça protezi takıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada hastanın leğen kemiğindeki gevşemiş olan alana kafes uygulaması yapılarak leğen kemiğindeki kusurlu kısım onarılarak kalça protezi yerleştirildi.
Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Yrd. Doç Dr. Hicabi Sezgin, kalça protezi revizyonunun hastalarda protezdeki gevşeme, kırılma, enfeksiyon gibi durumlarda yeni protez uygulanarak yapıldığını belirtti.
Yapılan yazılı açıklamada Sezgin, gevşemenin yaşam kalitesini etkilediğini şu şekilde anlatıyor:
"Kalça protezi gevşemesi nedeni ile büyük damar yaralanması riski olan bir hastaya Kalp Damar Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinin ortaklaşa müdahalesi ile hasta ameliyat edildi. Ameliyatta Kalp Damar Cerrahisinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sami Karaca tarafından anjio işlemi yapıldı. Aynı seansta Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Hicabi Sezgin ve Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Basat tarafından hastanın leğen kemiğindeki gevşemiş olan protez çıkarıldı. Kafes uygulaması ile leğen kemiğindeki büyük defekt onarıldıktan sonra başarı ile yeni kalça protezi yerleştirildi. Hasta ertesi gün yürüteç eşliğinde ayağa kaldırıldı"
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