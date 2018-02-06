Kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için 7 öneri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Onur, hassas yapıları nedeniyle soğuktan çok çabuk etkilenen bebeklerin cildinin özellikle kış aylarında hastalıklara daha da açık hale geldiğini belirterek, “Dikkat edilmediği takdirde bebeklerin vücudunda kuruma, çatlama, pullanma hatta bazı cilt hastaları gelişebiliyor” dedi.

Bebek cildine özel bakım ve alınacak bazı önlemler konusunda ailelere önerilerde bulunan Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Hakan Onur, kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Yeni doğmuş bebeklerin cildinde bulunan elastin liflerin, doğumdan sonra gelişmeye başladığını ve ortalama 4 yaşına kadar ancak bir erişkinin cilt yapısına ulaştığını belirten Onur, “Bu yüzden daha hassas ve ince olan cilt yapıları nedeniyle özellikle ilk 4 yıl bebeklerin cilt yapısına daha da özen gösterilmelidir. Özellikle kış aylarında bebeklerin cildi soğuk havaya maruz kalarak çatlaklara ve pullanmalara neden olabilir. Soğuk hava nedeniyle terleme durumu da gerçekleşmeyince, zaten hassas olan bebek cildi kurumaya başlar. Bu duruma alerjik bebekler daha çok maruz kalır. Anneler bu durumu yakından takip etmeli ve gerektiğinde, uzman destek alınmalıdır. Bebeklerin cilt sağlığı için ise bazı önlemler alınabilir” dedi.

“Haftada bir kez banyo”

Bebeklere, haftada bir kez banyo yaptırmanın yeterli olacağını dile getiren Onur, “Ayrıca saç derisi 1 kereden fazla yıkanmamalıdır. Çünkü bebeklerin saç derisi yetişkinlerdeki gibi kısa sürede yağlanmaz ve kirlenmez. Özellikle kış aylarında bebeklere banyo yaptırırken 15 dakikadan fazla banyoda kalmamalarına özen göstermek gerekir. Çünkü soğuk hava bebeğin cildini kurutucu bir etkiye sahiptir ve sık yıkamak özellikle de banyo süresini uzun tutmak, cildinin daha da kurumasına neden olabilir. Bebeğin banyosunda aşırı kurutucu ve tahriş edici sabunlar ile çözücüler kullanılmamalıdır. Cildin tahrişini önleyen bebek sabunu ve şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan hemen sonra kullanılacak vücut losyonları, bebeğin cildinin normale dönmesine yarar sağlayabilir. Kullanılan losyonlar organik, kokusuz ve renksiz olmalıdır. Bebeğin uyku düzeni için, her gün veya iki günde bir banyo yaptırılması gerekiyorsa, şampuan ve sabun kullanılmamalıdır. Bebek, ılık suyla yıkanıp hemen ardından hızlıca kurulanmalıdır. Bu durumda banyodan sonra yine losyonlardan faydalanılabilir” diye konuştu.