Kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için 7 öneri!

İlk 4 sene bebeklerin cildine dikkat edilmeli Yeni doğmuş bebeklerin cildinde bulunan elastin lifler, doğumdan sonra gelişmeye başlar ve ortalama 4 yaşına kadar ancak bir erişkinin cilt yapısına ulaşır. Bu yüzden daha hassas ve ince olan cilt yapıları nedeniyle özellikle ilk 4 yıl bebeklerin cilt yapısına daha da özen gösterilmelidir. Özellikle kış aylarında bebeklerin cildi soğuk havaya maruz kalarak çatlaklara ve pullanmalara neden olabilir. Soğuk hava nedeniyle terleme durumu da gerçekleşmeyince, zaten hassas olan bebek cildi kurumaya başlar. Bu duruma alerjik bebekler daha çok maruz kalır. Anneler bu durumu yakından takip etmeli ve gerektiğinde, uzman destek alınmalıdır. Bebeklerin cilt sağlığı için ise bazı önlemler alınabilir.

Bebek cildine özel bakım ve alınacak bazı önlemler konusunda ailelere önerilerde bulunan Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hakan Onur, kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

1. Haftada bir kez banyo



Bebeklere, haftada bir kez banyo yaptırmak yeterli olacaktır. Ayrıca saç derisi 1 kereden fazla yıkanmamalıdır. Çünkü bebeklerin saç derisi yetişkinlerdeki gibi kısa sürede yağlanmaz ve kirlenmez.

2. Banyo 15 dakikayı aşmamalıdır



Özellikle kış aylarında bebeklere banyo yaptırırken 15 dakikadan fazla banyoda kalmamalarına özen göstermek gerekir. Çünkü soğuk hava bebeğin cildini korutucu bir etkiye sahiptir ve sık yıkamak özellikle de banyo süresini uzun tutmak, cildinin daha da kurumasına neden olabilir.

3. Kullanılan şampuan ve sabunların içeriğine dikkat edilmeli



Bebeğin banyosunda aşırı kurutucu ve tahriş edici sabunlar ile çözücüler kullanılmamalıdır. Cildin tahrişini önleyen bebek sabunu ve şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan hemen sonra kullanılacak vücut losyonları, bebeğin cildinin normale dönmesine yarar sağlayabilir. Kullanılan losyonlar organik, kokusuz ve renksiz olmalıdır.

4. Sık banyo yaptırmak gerekiyorsa sabun veya şampuan kullanılmamalı



Bebeğin uyku düzeni için, her gün veya iki günde bir banyo yaptırılması gerekiyorsa, şampuan ve sabun kullanılmamalıdır. Bebek, ılık suyla yıkanıp hemen ardından hızlıca kurulanmalıdır. Bu durumda banyodan sonra yine losyonlardan faydalanılabilir.