Kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için 7 öneri!

Bebek cildine özel bakım ve alınacak bazı önlemler konusunda ailelere önerilerde bulunan Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hakan Onur, kış aylarında bebeklerin cilt sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
İlk 4 sene bebeklerin cildine dikkat edilmeli
Yeni doğmuş bebeklerin cildinde bulunan elastin lifler, doğumdan sonra gelişmeye başlar ve ortalama 4 yaşına kadar ancak bir erişkinin cilt yapısına ulaşır. Bu yüzden daha hassas ve ince olan cilt yapıları nedeniyle özellikle ilk 4 yıl bebeklerin cilt yapısına daha da özen gösterilmelidir. Özellikle kış aylarında bebeklerin cildi soğuk havaya maruz kalarak çatlaklara ve pullanmalara neden olabilir. Soğuk hava nedeniyle terleme durumu da gerçekleşmeyince, zaten hassas olan bebek cildi kurumaya başlar. Bu duruma alerjik bebekler daha çok maruz kalır. Anneler bu durumu yakından takip etmeli ve gerektiğinde, uzman destek alınmalıdır. Bebeklerin cilt sağlığı için ise bazı önlemler alınabilir.
1. Haftada bir kez banyo
Bebeklere, haftada bir kez banyo yaptırmak yeterli olacaktır. Ayrıca saç derisi 1 kereden fazla yıkanmamalıdır. Çünkü bebeklerin saç derisi yetişkinlerdeki gibi kısa sürede yağlanmaz ve kirlenmez.
2. Banyo 15 dakikayı aşmamalıdır
Özellikle kış aylarında bebeklere banyo yaptırırken 15 dakikadan fazla banyoda kalmamalarına özen göstermek gerekir. Çünkü soğuk hava bebeğin cildini korutucu bir etkiye sahiptir ve sık yıkamak özellikle de banyo süresini uzun tutmak, cildinin daha da kurumasına neden olabilir.
3. Kullanılan şampuan ve sabunların içeriğine dikkat edilmeli
Bebeğin banyosunda aşırı kurutucu ve tahriş edici sabunlar ile çözücüler kullanılmamalıdır. Cildin tahrişini önleyen bebek sabunu ve şampuanları tercih edilmelidir. Banyodan hemen sonra kullanılacak vücut losyonları, bebeğin cildinin normale dönmesine yarar sağlayabilir. Kullanılan losyonlar organik, kokusuz ve renksiz olmalıdır.
4. Sık banyo yaptırmak gerekiyorsa sabun veya şampuan kullanılmamalı
Bebeğin uyku düzeni için, her gün veya iki günde bir banyo yaptırılması gerekiyorsa, şampuan ve sabun kullanılmamalıdır. Bebek, ılık suyla yıkanıp hemen ardından hızlıca kurulanmalıdır. Bu durumda banyodan sonra yine losyonlardan faydalanılabilir.
5. Bebeğin bulunduğu ortam ısısı 21-23 derece olmalı
Bebeğin yaşadığı ortam ısısı, cilt sağlığı için de çok önemlidir. Klima, elektrikli soba ve kalorifer ile ısıtılan, nemsiz kalarak kuru bir hava oluşturan ortam, bebeğin cildinde de kuruma ve çatlamaya yol açar. Bu durum, bebeklerde bazı egzama türlerinin oluşmasına zemin hazırlar. Kapalı ortamlarda oda nemlendiricileri kullanmak, kalorifer ve ısıtıcıların üzerine ıslak havlu ya da kap içerisinde su koymak yararlı olabilir. Ortam ısısının 21-23 derece ve ideal nem oranının %45-55 arasında tutulması, solunum sistemi ve cilt sağlığı açısından önemlidir.
6. Bebeğin yaşadığı ortam sık sık havalandırılmalı
Kış mevsiminde soğuk havada da bulunulan ortamın düzenli olarak havalandırılması ve bunun, özellikle sabah ve akşam saatlerinde 10-15 dakika süre ile yapılması önemlidir. Böylelikle evdeki nem oranı dengede tutulabilir. Ancak nem oranının çok az olduğu bölgelerde kısa süreli oda nemlendiricileri kullanılabilir.
7. Bebeğin giysileri açık renkli ve pamuklu olmalı
Kış aylarında bebeklere, yünlü ve kalın kıyafetler giydirilmesi, cilt sağlığını olumsuz etkileyen faktördür. Kat kat kalın giysiler içinde terleyen bebeğin cildinde kaşıntı ve tahriş oluşur. Ayrıca çok kalın giydirmek, bebeği hastalıklara karşı koruyucu bir etken değildir. Bebeği rahatlatacak yumuşak ve pamuklu kumaştan yapılmış, ince ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Ortam ısısına göre bebeğin rahat giyip çıkarabileceği kıyafetler kullanılmalıdır.
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!
Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı
YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
İşte Samsung'un son sürprizi: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum