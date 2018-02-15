Kış aylarında uzmanlandan beslenme önerisi

Kış aylarının yaşandığı şu günlerde uzmanlar çeşitli beslenme önerilerinde bulundu.
Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Hatipoğlu, kış aylarının yaşandığı şu günlerde evde geçirilen zaman uzarken, güneş ışığından faydalanma süresinin kısaldığını hatırlattı. Hatipoğlu, “Güneşten mahrum kalma, soğuk, karanlık, yağışlı günler; yorgun, halsiz, mutsuz ve depresif hissetmemize neden olabiliyor. Ayrıca abur cubur yeme isteği, dışarıda geçirilen zaman azlığı ve iş yoğunluğundan dolayı hareketsizlik de eklenince kilo almak kaçınılmaz olabiliyor. Bu dönemde öğün sıklığının artırılması gerekiyor. Kan şekeri dengemizi düzenleyecek küçük atıştırmalar yapılabilir. Bu atıştırmalıklar bağışıklığı güçlendirici öğeler içeren minik ama etkili öğünler olduğunda hem kilo almanın hem de kış aylarının istenmeyen etkilerinin önüne geçilebilir. Örneğin ballı zencefilli bir bardak süt. Zencefil güçlü bir antioksidandır, mide ve bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlayarak sindirime yardımcıdır, aynı zamanda özellikle kış aylarında sık yakalanılan grip ve soğuk algınlığından iyileşme sürecini hızlandırır” ifadelerini kullandı.
Bir avuç fındık kuruyan ciltlerin ilacı
Fındıkta bulunan E vitaminin özellikle kış aylarında kuruyan cilde iyi geldiğini söyleyen Hatipoğlu, “Tarçınlı ve limonlu bir fincan bitki çayınızın yanında 7-8 taneyi geçmeyecek şekilde bir avuç fındık atıştırmak; tarçının kan şekeri dengenizi düzenlemesi, tatlı ihtiyacını azaltacak. Ayrıca limonun içerdiği C vitamini bağışıklık desteği sağlar ve fındıktaki E vitamini ile özellikle kış aylarında kuruyan cildinize iyi gelmesine yardımcı olur” diye konuştu.
D vitamini eksikliği depresyon nedeni
Hatipoğlu şöyle devam etti:
“Küçük 1 kase yoğurda biraz nane, pul biber ve sarımsak ekleyerek tüketilmesi halinde probiyotik ve antioksidan desteği almış olunur. Pul biber ile metabolizmanızın hızlanması desteklenir. Haftada 2 kere kurubaklagil (nohut, kuru fasulye vb) tüketmek de hem kabızlığın önlenmesine hem de cildiniz için gerekli E vitamini desteğinin artırılmasına katkı sağlar. Kışın yoğunluğu artan eklem ağrılarının, sürekli yorgunluk ve depresyon hallerinin muhtemel sebebi D vitamini eksikliğiniz de olabilir. Bunun için haftada 1-2 kere balık tüketilebilir, gerekli durumlarda takviye alınabilir. Yine kemikleri güçlendirmek ve azalan konsantrasyon için omega-3 alımını ceviz, semizotu, brüksel lahanası ve keten tohumu tüketimi ile artırabilirsiniz.”
Sudan vazgeçmeyin
Yüksek bir antioksidan kaynağı olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Özellikle gribal enfeksiyonlardan ciddi anlamda korur, kansere karşı koruyucu ve cilt dostudur. C vitamini için ara öğünlerde nar gibi portakal, mandalina, elma tüketmek de iyi birer tercih olacaktır. Tüm bu besin desteklerinin yanında kışın ihtiyacını daha az hissettiğimizi sandığımız suyun tüketimini ihmal etmemek de çok önemlidir. Her gün 10-12 bardak su tüketmek yeterli olacaktır. Su dışında kalorisi yüksek içecekler yerine bağışıklığı destekleyici özellikle ıhlamur, kuşburnu, adaçayı gibi bitki çayları bal, karanfil ve limonla tatlandırılarak tercih edilebilir” şeklinde konuştu.
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Mahkemede minik Alperen'in ailesini çıldırtan sözler!
Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik
Şişme bebeğine sarılmış halde bulundu
Arkadaşına getirdiği ekmek arası dönerden öyle bir şey çıktı ki!
MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var
Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar
AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf
Jet Fadıl hakim karşısında: Dolandıracağı yeni kişiler arıyor!
Yunan dergisinden çok ilginç yorum! Türk ordusunun silahı endişe yarattı
Galaxy S9'un teaser videoları ortaya çıktı! İşte fiyatı, kamera yetenekleri ve özellikleri
Musk uzaya gizli bir şey daha yollamış!
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum