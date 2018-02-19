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Kış mevsiminde terleyen ayaklara çözümler

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 17:32 | Son Güncelleme

Ayak terlemesi çoğu kişi için yazlık bir problem olarak gözükse de aslında kış aylarında da kalın ve hava almayan ayakkabı ve bot kullanımıyla birlikte bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu rahatsızlığın sebepleri neler, nasıl çözüm bulabilirsiniz, sizler için derledik.

Kış mevsiminde terleyen ayaklara çözümler

Ayak terlemesi birçok insan için yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan bir problem olsa da bazı insanlar için bu durum mevsimsel bir sorunun ötesine geçerek günlük hayatlarını etkileyen bir problem oluyor.

Aslında ayak terlemesi çok basit bir problemmiş gibi gözükse de bazı ciddi sorunların habercisi olabilir. Fazla kilolar, diyabet, sinirlilik hali, kalp ve akciğer hastalıkları, ilaç kullanımı, hamilelik, menopoz, hipertiroid gibi rahatsızlıklar da ayak terlemelerinin en büyük sebeplerinden olabilirler.

Kişilerin günlük hayatlarını büyük ölçüde etkileyen bu problemin çözümünde çeşitli tedaviler mevcut. Eğer ilaç tedavisinden önce bitkisel çözümler arayan bir kişiyseniz bu öneriler tam size göre.

Ayak terlemesine sirke

Bir bardak ılık su içerisine iki çay kaşığı ekleyeceğiniz sirkeyi her gün düzenli olarak tüketmeniz ayaklarınızdaki terleme problemini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

Buna alternatif olarak, bir leğen suya eklenecek birkaç kaşık sirkede ayaklarınızı bekletmeniz de ayak terlemesi ve buna bağlı olarak oluşan ayak kokusunun önüne geçebilir.

Domates suyu

Bir ya da iki domatesi ezerek ayaklarınıza sürebilirsiniz. Ilık suyla yıkayıp duruladığınızda birkaç gün içinde aradaki farkı göreceksiniz.

Patates

Ezilip suyu çıkarılan çiğ patates, ayaklara uygulanıp bekletildiğinde aynı domates gibi içerisindeki enzimler sayesinde ayaklarınızdaki terlemeyi azaltacaktır.

Mısır nişastası ve karbonat

Ilık su ile yıkadığınız ayaklarınızı mısır nişastası ve karbonat karışımıyla ovup bir saat bekletip duruladığınızda ayak terlemesi probleminizin önüne geçebilirsiniz.

Siyah çaydaki mucize: Tannik asit

Siyah çay içerisinde bulunan Tannik asit demlenmiş ve süzülmüş çay yaprakları ile ayaklara masaj yapıldığında cilde geçer ve koku probleminizi büyük oranda azaltır.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağının anti bakteriyel özelliği sayesinde ayaklarınızı yatmadan önce bu yağ ile ovduğunuzda terleme probleminiz büyük ölçüde azalacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ayak terleme

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