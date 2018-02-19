Kış mevsiminde terleyen ayaklara çözümler

Ayak terlemesi birçok insan için yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan bir problem olsa da bazı insanlar için bu durum mevsimsel bir sorunun ötesine geçerek günlük hayatlarını etkileyen bir problem oluyor.

Aslında ayak terlemesi çok basit bir problemmiş gibi gözükse de bazı ciddi sorunların habercisi olabilir. Fazla kilolar, diyabet, sinirlilik hali, kalp ve akciğer hastalıkları, ilaç kullanımı, hamilelik, menopoz, hipertiroid gibi rahatsızlıklar da ayak terlemelerinin en büyük sebeplerinden olabilirler.

Kişilerin günlük hayatlarını büyük ölçüde etkileyen bu problemin çözümünde çeşitli tedaviler mevcut. Eğer ilaç tedavisinden önce bitkisel çözümler arayan bir kişiyseniz bu öneriler tam size göre.

Ayak terlemesine sirke



Bir bardak ılık su içerisine iki çay kaşığı ekleyeceğiniz sirkeyi her gün düzenli olarak tüketmeniz ayaklarınızdaki terleme problemini ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.

Buna alternatif olarak, bir leğen suya eklenecek birkaç kaşık sirkede ayaklarınızı bekletmeniz de ayak terlemesi ve buna bağlı olarak oluşan ayak kokusunun önüne geçebilir.