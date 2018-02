Kışı kilo almadan atlatmak mümkün

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Dilara Demirel, kışın alınan kiloların önüne geçebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerinde bulundu.

İşte diyet tavsiyeleri Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Dilara Demirel, altın tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Karbonhidrat tüketimi: Kışın taze meyve ve sebze çeşitlerinin azalması ile basit karbonhidratlar olarak bildiğimiz beyaz ekmek, şerbetli tatlılar, pilav, makarna, hamur işi tüketimine çok fazla yönelmeler olmaktadır. Basit karbonhidratlar yerine kan şekeri düzeyini dengede tutan ve açlık krizlerini önleyen tam tahıllı ürünler, bulgur, kepekli makarna , yulaf kepeği, kinoa, çavdar gibi kompleks karbonhidratlara günlük beslenmemizde yer vermemiz gerekmektedir. Öğünlerimizde salata tüketimi muhakkak olmalıdır. Meyve tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır.

Fiziksel aktivite: Soğuk havalar, yağmur ve kar yağışları günlük hareketlerimizi fazlasıyla kısıtlamaktadır. Sağlıklı kilo kaybı için egzersiz çok önemlidir. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. Günlük hareketlerimizi arttırmak için elektronik dijital ortamdan olabildiğince uzak durulmalıdır. Asansör yerine merdivenler tercih edilmelidir. Sürekli olarak araba kullanma durumu söz konusuysa araba gideceğiniz yere 10-15 dk mesafede bir yere park edilmelidir. Okul çağındaki çocuklar basketbol, voleybol gibi spor faaliyetlerine yönlendirilmelidir. İp atlama, koşma, yüzme gibi daha yorucu ve az zaman alan sporlar tercih edilebilir.

Sıvı tüketimi: Havaların soğumasıyla orantılı olarak su tüketimimiz de azalmaktadır. Su yerine kaloriden zengin meyve suyu, sıcak çikolata, salep, boza gibi içeceklerin tüketimi kilo alımına neden olur. Soğuk havalarda ısınmak için çok fazla miktarda tükettiğimiz çay, kahve gibi kafein içeren içecekler ise vücudumuz için gerekli olan suyun fazla miktarda atılmasına neden olur. Bu nedenle sağlıklı bir birey günde en az 8 -10 su bardağı kadar su tüketmelidir. Siyah çay, kahve tüketimi yerine ıhlamur, kuşburnu, ekinezya çayı gibi C vitamininden zengin antioksidan çaylar tüketilmelidir.

Metabolizmanın yavaşlaması: Kış aylarının gelmesi ile metabolizmamız da yavaşlar. Terleme azalır. Metabolizmayı canlandırmak için yarım saatlik yürüyüşler, bisiklet sürmek gibi günlük hafif aktivite sporları yapılabilir. Gün içinde 3’er saatlik arayla ana ve ara öğünler oluşturarak metabolizmayı aktif bir şekilde uyarıp çalıştırmayı amaçlamalıyız. Günlük 2-3 bardak yeşil çay tüketimi metabolizmayı hızlandırır.

D vitamini eksikliği: Kanda D vitaminin düşüklüğü özellikle göbek bölgesi yağlanmasına neden olur ve kilo vermeyi zorlaştırır. En önemli kaynağı güneş olan bu vitamin besinlerde vücudumuzun kullanamayacağı bir şekilde bulunduğundan besinlerle alamamaktayız. Kış aylarının gelmesi ile güneşten yararlanma süremiz oldukça azdır. Bu nedenle havaların izin verdiği her fırsatta günlük 15-20 dk tenimizi güneşle temas ettirerek D vitamini eksikliğini gidermeye çalışmalıyız. D vitamini eksikliği, kişiyi psikolojik olarak da etkileyerek depresyon, mutsuzluk, isteksizlik gibi sendromlar oluşturur, kişinin beslenmesinde uyumsuzluklar yaşatır ve kilo artışına neden olur. Yeterince güneş ışığı almadığınızı düşünüyorsanız kan tahlili yaptırarak D vitamininizin eksik olup olmadığını öğrenebilir ve D vitamini takviyesi kullanarak eksikliği giderebilirsiniz.

Grip - nezle - soğuk algınlığı: Kış aylarında hastalıklarla daha sık karşılaşmaktayız. Hastalık süresince iyileşmeyi sağlamak amacıyla sürekli dinlenmek durumunda kalırız ve bol vitamin yüklemesi yaparız. Fakat fazla C vitamini alımının nadir de olsa böbreklere zarar verebileceği ve böbrek taşı oluşturabileceği unutulmamalıdır. Günde maksimum 3 porsiyon sebze, 4 porsiyon meyve tüketimi günlük vitamin alımı için yeterli olacaktır.

Metabolizma hızınıza göre beslenme planı: Kışları azalan metabolizma hızına göre bireye uygun kaloride beslenme programı hazırlanması çok önemlidir. Kişinin günlük alması gereken kalori miktarı diyetisyenler tarafından; yaşa, boya, kiloya, yağ oranına, yaptığı fiziksel aktiviteye, uyku saatlerine, sağlık problemlerine göre hesaplanmaktadır. Yazları metabolizma hızı daha yüksektir. Bir birey yazın aldığı günlük kaloriyi kış aylarında aldığında kilo artışı gözlenebilir. Bu nedenle de kışın alınan kiloların önüne geçebilmek için sağlıklı ve dengeli bir beslenmeyi ilke edinen bir beslenme uzmanına danışarak zorlu kış günlerini kolaylıkla kilo almadan atlatabilirsiniz.”