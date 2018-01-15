Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Havaların soğumasıyla vücut direncinin düştüğünü ve bu sebeple de bağışıklık sisteminin yavaşladığını dile getiren Kantar, A, C, E ve D Selenyum, Çinko, Magnezyum gibi bazı vitamin ve minerallerin kişiler için önem taşıdığını belirtti.
Kış aylarında kişilerde D vitamininin azaldığından bahseden Kantar, haftanın iki üç günü mutlaka et ve et ürünlerinin tüketilerek D vitamini eksikliğine maruz kalınmaması gerektiğini kaydetti.
'Kaliteli protein kaynakları vücut direncinin artmasına yardımcı olacaktır' diyen Kantar, " Yumurta sarısı, et, kuru baklagil yada balık gibi gıdaların düzenli olarak tüketilmesi gerek. Aynı zamanda bu besinlerinin emiliminin gerçekleşebilmesi için C vitamini değeri yüksek olan sebze ve meyvelere de önem verilmesinde fayda vardır.
Mevsim itibari ile bulunan sebze ve meyveler C vitamininden zengin oluyor. Portakal turunçgiller özellikle bu dönemde kivinin daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Günlük bir tane kivi tüketimi gereken C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Bu dönemde zayıflamak isteyen kişilerin güçlü bünyeye sahip olmaları kilo vermelerini kolaylaştıracaktır" dedi.
Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin özellikle kalp, damar hastalıkları yâda tansiyon problemi olan kişilerde sıvı tüketiminin önem taşıdığını aktaran Kantar, proteinli besinlerin sodyum oranı yüksek olduğu için sınırlı tüketmek gerektiğini bunun yanında tansiyon hastası olan kişilerin ise her bitki çayını tercih etmemeleri gerektiğini hatırlattı.
Down sendromlu çocukların kış aylarındaki beslenme konusunun önemli olduğuna değinen Kantar, " Kış aylarında Down sendromu olan çocuklarımızın beslenme konusu oldukça önemli. Özellikle bağırsaklarımız çünkü bağırsaklar ikinci beynimizdir.
Sağlam bir bağırsak yapısına sahip olan kişilerde beden ve ruh sağlığının uyumu daha verimli olabilmektedir. Bu kişilerde biz çoğunlukla prebiyotik desteğin alınması istiyoruz. Bunu besinlerden nasıl karşılayacağız dersek mesela, kemik suyu olabilir. Kemik suyu çorbaları olabilir.Yada ev yapımı kefirler veya prebiyotik yoğurtlar tercih edebiliriz.
Avokado, Hindistan cevizi yağı, tatlı patates ve bal kabağı gibi posa değeri yüksek besinler olduğu için bağırsak sağlığını daha da kuvvetlendirecek.
Aynı zamanda glütenin sindirimi zor olduğu için biz bu gibi kişilerde glütensiz beslenmenin daha yararlı olduğunu düşünmekteyiz. Ekmek yâda tahıl ürünleri tercih ederken glütensiz olanlarını tercih etmeleri yâda kendilerinin hazırlamaları daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bağırsak sendromu ile karşılaştığımızda tabii kişilerin huzursuzluk davranışları da huzursuz olacağı için buda yaşam kalitelerini olumsuz etkileyecektir" dedi. (İHA)
İstanbul'da canlı bomba yakalandı!
Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Suriye sınırından ve Diyarbakır’dan uzak durun
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu
Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum