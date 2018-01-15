Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Havaların soğumasıyla vücut direncinin düştüğünü ve bu sebeple de bağışıklık sisteminin yavaşladığını dile getiren Kantar, A, C, E ve D Selenyum, Çinko, Magnezyum gibi bazı vitamin ve minerallerin kişiler için önem taşıdığını belirtti.

Kış aylarında kişilerde D vitamininin azaldığından bahseden Kantar, haftanın iki üç günü mutlaka et ve et ürünlerinin tüketilerek D vitamini eksikliğine maruz kalınmaması gerektiğini kaydetti.

'Kaliteli protein kaynakları vücut direncinin artmasına yardımcı olacaktır' diyen Kantar, " Yumurta sarısı, et, kuru baklagil yada balık gibi gıdaların düzenli olarak tüketilmesi gerek. Aynı zamanda bu besinlerinin emiliminin gerçekleşebilmesi için C vitamini değeri yüksek olan sebze ve meyvelere de önem verilmesinde fayda vardır.

Mevsim itibari ile bulunan sebze ve meyveler C vitamininden zengin oluyor. Portakal turunçgiller özellikle bu dönemde kivinin daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Günlük bir tane kivi tüketimi gereken C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Bu dönemde zayıflamak isteyen kişilerin güçlü bünyeye sahip olmaları kilo vermelerini kolaylaştıracaktır" dedi.