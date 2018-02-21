Kışın kilo alımı artıyor

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, kışın gündüzlerin kısa, gecelerin uzun olması ve kapalı alanda daha fazla vakit geçirilmesinden dolayı kilo alımının daha da arttığını söyledi.

Zamanla alakalı dezavantajına rağmen, kış aylarında bazı küçük düzenlemelerle kilo alımının önüne geçilebileceğini belirten Diyetisyen Merve Sarptaş Büyükince, şu önerilerde bulundu:

“Yüksek enerjili gıdalar tüketmeyin”

“İnsan vücudunun sıcak kalabilmesi için ürettiği yağ hücreleri, kilo alımını artırmaktadır. Kışın metabolizma hızının azalması ve harcanandan daha fazla enerji tüketimi kilo alımına yol açmaktadır. Üşüyen insanın enerjiye ve besine olan ihtiyacı artar. Özellikle kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilir. İnsan vücudu, soğuk havanın etkisiyle alınan besinleri stoklayıp yağ hücresine çevirir. Kilo alımına neden olan bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir.”

“Kışın 6 öğün beslenerek sağlıklı kalın”

“Günde 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün olarak beslenilmelidir. Kış aylarında peynir, yumurta, zeytin, esmer ekmek ve mevsim sebzelerinden oluşan sağlıklı bir kahvaltı, ızgara et-tavuk-balık, salata, 1 dilim esmer ekmekten oluşan bir öğle yemeği sağlıklıdır. Akşamları zeytinyağlı sebze yemeği, yoğurt, salata gibi hafif besinler tüketilmelidir. Ara öğünlerde taze veya kuru meyve, süt-ayran-yoğurt, badem-ceviz tüketilerek gerekli enerji sağlıklı besinlerle ve uygun zamanda alınmalıdır. Bu beslenme tarzı sayesinde gecelerin uzun olduğu kış günlerinde akşam yemeğinden sonra tüketilen sağlıksız atıştırmalıklar da alınmamış olur.”