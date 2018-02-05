Kışın kuruyan ciltler için 6 öneri!

Soğuk, cildin en zorlu düşmanlarından biri olsa da, kış günlerinde cildin kurumasının ve yıpranmasının önüne geçmek imkânsız değil. İşte kuru ciltle başa çıkmanın yollarını sıraladı:
Sıcak suya veda edin
Dünyada sıcak bir duştan daha keyifli pek az şey var, doğru. Ancak her ne kadar vücudu dinlendirse de, sıcak su cildi kurutabilir. Zira sıcak su, cildinizde bariyer görevi gören doğal yağların yok olmasına neden olur. Uzmanlar bu bariyerlerin cildi nemli, yumuşak ve pürüzsüz tutmak için ihtiyaç duyulan nemi hapsetmeye yardımcı olduğunun, bu nedenle mümkünse ılık suyla duş almanın tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyorlar: “Her ne kadar küvette keyif yapmaya bayılsak da, banyo süresini kısa tutmakta fayda var”. Banyo süresini 5-10 dakikayla sınırlı tutun. Duştan çıkınca cildinizi nazikçe kurulayın, kesinlikle ovalamayın ve hemen ardından yüz ve vücut nemlendiricisi uygulayın.
Nazik davranın
Zaman zaman cildimize kese yapma ihtiyacı hissetsek de kuru bir cilde nazik davranmak gerekir. Cildi sertçe keselemek ya da ovalamak, tahrişe ve kalınlaşmaya sebep olabilir. Ayrıca hassas ciltlere uygun temizleyicilerin kullanılması da önemlidir. Sert temizleyici içeriği olan ürünler cildinizde ekstra kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Cildi rahatlatmayı ve yumuşatmayı sağlayan Aloe Vera gibi doğal içerikli bir temizleyici seçmeli ve cildinizi iyice durulamayı ihmal etmemelisiniz. Vücudunuzu, özellikle de yüzünüzü tüm sabun ve temizleyici kalıntılarından arındırmanız gerekir, zira bu tür ürünlerin ciltte kalması kuruluğa ve kaşıntıya yol açabilir.
Her şeyin başı koruma
UVA ve UVB ışınlarının yol açtığı hasar, yaşlanmayı hızlandırır. Güneş ışınlarının yarattığı ince çizgiler, kırışıklıklar ve siyah lekeler sıklıkla ciltte sertlik ve kuruluğa sebep olur. Ancak unutulmamalıdır ki güneş koruyucularını sadece yazın değil, yıl boyu kullanmak gerekir. Güneş ışınlarına karşı günlük koruma sağlamak ve cilt kuruluğunu hafifletmek için geniş spektrumlu güneş koruması sağlayan bir nemlendiriciyi günlük bakım programınıza dâhil etmelisiniz.
Erkeklere özel
Cilt kuruluğundan şikâyet eden tüm erkekler; bu öneri sizin için... Tıraş, kuru ciltlerde tahrişe neden olabilir. Jileti cildinize her değdirdiğinizde, istenmeyen tüylerle birlikte doğal yağları da yok edersiniz. Bunu önlemek için yapmanız gereken duş sırasında ya da duştan hemen sonra tıraş olmaktır. Her zaman keskin bir jilet ve nemlendirici özellikli bir tıraş kremi kullanın. Alkol bazlı aftershave ve tonik gibi ürünler, cildinizin daha fazla kurumasına sebep olur. Yine de iyi bir tonik, aftershave’e nazaran daha sağlıklı bir alternatiftir.
Nemlendirin, nemlendirin, nemlendirin!
Kuru bir cilde sahipseniz iyi bir nemlendirici sizin için olmazsa olmaz. Banyodan çıktıktan hemen sonra, cildiniz ıslakken nemlendirici kullanmalısınız. Güneş koruması içeren bir gündüz kreminin yanı sıra, yatmadan kullanacağınız yenileyici bir gece kremi işinizi kolaylaştıracaktır. Bunun yanında bacaklar, kollar, sırt, eller ve vücudunuzun her noktası, yeterli ölçüde nemlendirilmezse kuruyabilir. El kuruluğuna karşı, elinizi her yıkadığınızda kullandığınız iyi bir losyon, hayatınızı kolaylaştırabilir.
Bol sıvı alın
Unutmayın, vücudumuzu dışarıdan olduğu kadar içten nemlendirmek de çok önemli. Bunun yolu, gün boyu yeterli miktarda sıvı almaktan geçiyor. Böylece hem vücudunuzu hem de cildinizi nemli tutabilirsiniz.
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