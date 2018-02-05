Kışın kuruyan ciltler için 6 öneri!

Soğuk, cildin en zorlu düşmanlarından biri olsa da, kış günlerinde cildin kurumasının ve yıpranmasının önüne geçmek imkânsız değil. İşte kuru ciltle başa çıkmanın yollarını sıraladı:

Sıcak suya veda edin



Dünyada sıcak bir duştan daha keyifli pek az şey var, doğru. Ancak her ne kadar vücudu dinlendirse de, sıcak su cildi kurutabilir. Zira sıcak su, cildinizde bariyer görevi gören doğal yağların yok olmasına neden olur. Uzmanlar bu bariyerlerin cildi nemli, yumuşak ve pürüzsüz tutmak için ihtiyaç duyulan nemi hapsetmeye yardımcı olduğunun, bu nedenle mümkünse ılık suyla duş almanın tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyorlar: “Her ne kadar küvette keyif yapmaya bayılsak da, banyo süresini kısa tutmakta fayda var”. Banyo süresini 5-10 dakikayla sınırlı tutun. Duştan çıkınca cildinizi nazikçe kurulayın, kesinlikle ovalamayın ve hemen ardından yüz ve vücut nemlendiricisi uygulayın.

Nazik davranın



Zaman zaman cildimize kese yapma ihtiyacı hissetsek de kuru bir cilde nazik davranmak gerekir. Cildi sertçe keselemek ya da ovalamak, tahrişe ve kalınlaşmaya sebep olabilir. Ayrıca hassas ciltlere uygun temizleyicilerin kullanılması da önemlidir. Sert temizleyici içeriği olan ürünler cildinizde ekstra kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Cildi rahatlatmayı ve yumuşatmayı sağlayan Aloe Vera gibi doğal içerikli bir temizleyici seçmeli ve cildinizi iyice durulamayı ihmal etmemelisiniz. Vücudunuzu, özellikle de yüzünüzü tüm sabun ve temizleyici kalıntılarından arındırmanız gerekir, zira bu tür ürünlerin ciltte kalması kuruluğa ve kaşıntıya yol açabilir.