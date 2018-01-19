HABER

Kışın pürüzsüz bir cilt için 10 öneri!

SAĞLIK HABERLERİ | 19.01.2018 11:04 | Son Güncelleme 6 saat önce

Memorial Hizmet Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Selma Salman, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kışın pürüzsüz bir cilt için 10 öneri!

Hava sıcaklıklarının gittikçe düşmesiyle birlikte ciltte gerginlik, dökülme ve çatlaklar oluşabiliyor. Açık hava ile iç mekanlar arasındaki sıcaklık farkı da ciltteki kuruluğu artırabiliyor. Kışın cildin canlılığını ve parlaklığını korumak için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli olabiliyor.

1. CİLDİNİZE GÖRE NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Soğuk ve kuru bir havanın hakim olduğu kış aylarında cildi nemlendirirken kullanılan ürünlerin krem, losyon formları yerine merhem, pomat gibi yoğunluğu daha fazla olanları tercih edilmelidir. Yüze kullanılacak nemlendirici seçilmeden önce dermatoloji uzmanı tarafından yapılan analizle cildin kuru, karma veya yağlı olup olmadığı belirlenmeli, daha sonra seçim yapılmalıdır. Kullanılan ürünlerin nem çekme özelliği olan maddeler içermesi arzu edilmektedir. Özellikle havayı kurutan ısıtma araçları ciltte kurumaya neden olarak; gerginlik, pul pul dökülmelere el ve ayaklarda çatlaklara yol açmaktadır. Cilt kuruluğu konusunda önlem alınmadığı takdirde soğuğa en çok maruz kalan bölgelerde egzama oluşabilmektedir. Cildin nem ihtiyacı diğer mevsimlere nazaran kışın artacağı için nemlendirici olarak su bazlı ürünler yerine daha yoğun içerikli ürünler önerilebilir.

2. GÖZENEKLERİN TIKANMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Yüze uygulanacak yağ bazlı ürünlerin avokado, çuha çiçeği veya bademden elde edilen gözenekleri tıkamayacak içeriğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. Gözeneklerin tıkanmasına neden olan ürünler yüzde yağlanma ve sivilcelenmeye neden olabilmektedir.

3. ALKOL ORANI YÜKSEK TONİKLERDEN UZAK DURUN

Yüz derisinin çok kuru ve hassas olduğu durumlarda, yoğun peeling sağlayan ürünler, kil maskesi ve alkol oranı yüksek toniklerden uzak durulmalıdır. Yüzdeki yağ bariyerini yok eden bu tür ürürler soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı cildi savunmasız bırakmaktadır. Bunların yerine cildi kurutmayan temizleme sütleri ve köpükler, alkol içermeyen tonikler ve nemlendirici maskeler tercih edilmelidir.

4. TEMİZLEME JELLERİ YERİNE SABUN KULLANIN

Soğuk havanın etkilerinden korunmak için eldiven, pamuklu kalın çorap ve kaşkol gibi ürünler kullanılmalıdır. Bu dönemde el hijyenini sağlamak için ıslak mendil, kolonya, el temizleme jelleri gibi cilt Ph dengesini bozabilen, kimyasal yükü yüksek ürünler yerine renksiz kalıp sabunlar kullanılmalıdır.

5. AYAKLARINIZI İHMAL ETMEYİN

Kış aylarında topuklardaki sertleşme ve çatlak oluşumu artarak sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. Nemlendirme sıklığını artırmakla birlikte, deriyi tahriş etmeden periyodik olarak topuklardaki ölü deriyi soymayı sağlayan dermatoloji uzmanının önerdiği ürünleri kullanmak fayda sağlamaktadır. Bu işlem ayak için kullanılan nemlendiricilerin daha hızlı ve derine etki etmesini kolaylaştırmaktadır.

6. DIŞARISI SOĞUK OLSA DA ODANIZI HAVALANDIRIN

Kışın ısıtma araçları, ev ve ofis ortamında hem sıcak hem de kuru bir havaya yol açmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için eve ve ofise alınacak nem sağlayıcı cihazlar faydalı olabilir. Kalorifer peteklerinin üzerine konulan suluklar, kaynatılan suyun oda içerisinde bir süre bekletilmesi veya odanın havalandırılması da içerideki havanın kurumasının önüne geçmektedir.

7. KAYNAR SUYLA YIKANMAYIN

Kış aylarında çok sıcak banyodan kaçınmak ve banyoda geçirilen zamanı azaltmak, cilt sağlığı bakımından fayda sağlamaktadır. Vücudun yağ bariyerini bozan sıcak banyo nem kaybına yol açabilmektedir. Çok sıcak suyla yıkanmak yerine ılık suyla duş tercih edilmelidir.

8. KIŞIN DA GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Güneş ışınlarının ciltte yarattığı lekelenme, yaşlandırma ve cilt kanseri gibi olumsuz etkiler yaz ayları kadar olmasa bile kışın da devam etmektedir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için cilt bakımının vazgeçilmez basamağı güneş koruyucuların kullanılmasına kışın da devam edilmelidir.

9. MEZOTERAPİ İLE PARILDAYAN BİR CİLDE SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Kışın hasarlanan cildin bakımı için mezoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. İlaç ve bitki özü karışımlarının ihtiyaç duyulan bölgeye küçük hacimlerle enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen mezoterapi işlemiyle; hücre ve bağ dokusu yenilenmektedir. Cildin tekrar nem kazanmasını ve sıkılaşmasını sağlayan işlem; güneş ışığı, sigara, hava kirliliği gibi cilt altındaki doku hasarına yol açan zararlı etkenlerden de korunma sağlanmaktadır.

10. KENDİ KANINIZLA GENÇLEŞİN

PRP (Platelet Rich Plazma) yani trombositten zengin plazma, kişiden alınan bir tüp kanın santrifüj edilerek bileşenlerine ayrıştırılması ile elde edilmektedir. PRP trombositten ve dolayısıyla trombosit içinde mevcut olan büyüme faktörlerinden zengin bir sıvıdır. Elde edilen sıvının tedavi edilecek bölgeye enjekte edilmesiyle cildin kaybettiği nem tekrar kazandırılarak ciltte aydınlanma sağlanmaktadır. PRP ve mezoterapi ile kombine edilebilen ve kolajen üretimini artıran altın iğneli radyofrekans, dermapen gibi yöntemler de bu mevsimde hasar gören cildi onarmada yardımcı olmaktadır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı Dermatoloji Uz. Dr. Selma Salman

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

Nursel Ergin'in boyu kadar kızı varmış!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

İlginizi Çekebilir

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Kışın daha rahat kilo vermek için bu önerilere kulak verin

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gribe karşı doğadan koruma!

Gribe karşı doğadan koruma!

Dengesiz havalara karşı portakal suyu

Dengesiz havalara karşı portakal suyu

Hastalık savar gıdalar!

Hastalık savar gıdalar!

Alüminyum tencereler demansı tetikliyor

Alüminyum tencereler demansı tetikliyor

Sömestirde çocuklarla mutfağa girin

Sömestirde çocuklarla mutfağa girin

Miyomda bitkisel önerilere dikkat! Tedavide gecikmeye yol açabiliyor!

Miyomda bitkisel önerilere dikkat! Tedavide gecikmeye yol açabiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.