Kışın sağlıklı bir cilt için 10 altın öneri

Son Güncelleme 56 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 26.12.2017 14:18 |56 dakika önce

Kış aylarında cilt, soğuk havaya uyum sağlamaya çalışarak kan dolaşımını azaltır. Bu durum, ter ve yağ bezlerinin az çalışmasına, cildin ihtiyaç duyduğu antioksidanları almamasına sebep olur. Ayrıca soğuk havalarda cilt kuruluğu, cildin yağ kaybetmesinin en büyük sebebi.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Veysel Murat İnaç, kış aylarında sağlıklı bir cilt için yapılması gereken 10 önemli öneri hakkında bilgi verdi. Kapalı ve havasız ortamları nemlendirin Kış mevsiminde havaların soğuk olması nedeniyle evler, iş yerleri, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlar genellikle yeteri kadar havalandırılmamaktadır. Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan bu alanlar nemsiz kalarak cildin kurumasına, çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli egzama türlerini tetikleyebilir. Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam günün belli saatlerinde havalandırılabilir. Kurumayı hissettiğiniz anda nemlendirici krem kullanın Cildin, özellikle de yüzün kurumasını engellemek amacıyla krem içerikli yağlı sabun veya jeller kullanılabilir. Soğuk havalarda sokağa çıkmak ve yürümek gerekiyorsa, özellikle kuru cilde sahip olanlar mutlaka nemlendirici krem kullanmalıdır. Ayrıca kişi yolda, otobüste, metroda veya ofiste ellerindeki, yüzündeki kuruluğu fark ettiği anda nemlendirici krem uygulamaktan çekinmemelidir.

Yağlı ciltler soğuğa karşı dayanıklıdır ancak! Yağlı ciltler soğuğa karşı dayanıklıdır ancak nem dengesini sağlamakta sıkıntı yaşarlar. Yağlı ciltlere sahip olanlar, yağ içerikli kremler kullanmak yerine nemlendirici kremler kullanmalı, bunu da gün içerisinde değil, uyumadan önce yapmalıdırlar. Doğru beslenme cilt bakımına yardımcı olur Kış aylarında doğru beslenmek, cildin ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri almak cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Böylelikle yapılacak cilt bakımları daha etkili olur. Kış aylarında cilt daha çok omega3’e ihtiyaç duyduğu için balık tüketimi ihmal edilmemelidir. Ayrıca taze sebze ve meyveler de sofralardan eksik edilmemelidir. Sağlıklı beslenme, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve doymamış yağların dengesini sağlayarak cilde parlaklık verdiği unutulmamalıdır. Önce sıcak, sonra soğuk suyla ciltte şok etkisi yaratın Özellikle sabahları uykudan uyandıktan sonra eller ve yüzler yıkanırken sıcak su ile başlanıp, durulama sırasında soğuk su kullanılabilir. Bu durum yüzde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Hızlanan kan dolaşımı ise yağ ve ter bezlerini harekete geçirerek cildi yumuşatır. Bu andan itibaren nemlendirici krem kullanılacaksa içeriğinin bitkisel protein ve peptid olduğuna dikkat edilmelidir. Bu içeriklere sahip kremler cildin daha çok nefes almasını sağlar.

Kışın banyoda 20 dakikadan fazla durmayın Soğuk kış aylarında sıcak banyo pek çok insana cazip gelebilir ancak ortalama 20 dakikadan sonra sıcaklık cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu yüzden suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikanın altında tutulmalıdır. Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir. Dudaklarınızın da nemli kalmasını sağlayın Dudakların yağ üretme özelliği olmadığından ciltte kurumaya en müsait bölgelerdir. Bu yüzden özellikle dudaklarının kuruluğundan şikayetçi olanlar balm adı verilen ürünleri kullanabilir, gece yatmadan önce de nemlendirici krem uygulayabilir. Kuruyan dudaklar tükürükle ıslatılmamalı ve ısırılmamalıdır. Bulaşık yıkarken eldiven kullanın Kışın, soğuktan en fazla eller etkilenir. Özellikle bulaşık-çamaşır ellerle yıkamak zorunda kalınıyorsa, ellerin deterjan ve soğuk suyla temas etmemesi için eldiven kullanılmalıdır. Sonrasında ellere nemlendirici kremler sürülerek bakımı yapılarak çatlaması önlenebilir. Cilde peeling uygulayın