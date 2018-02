"Kişiye özel kanser tedavileri hayat kurtarıyor"

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan Yıldız 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kanser tedavisinin 100 yılı aşkın süre ile 'tek beden her kişiye uyar' prensibine göre yapıldığına dikkat çekerek “Son yıllarda teşhis edilen kanserden alınan biyopsi ya da ameliyatla çıkartılmış tümörün özelliklerine göre farklı tedaviler ile bazı kanserlerde yaşamı uzatmak ve iyileşme oranlarını arttırmak mümkün oluyor" dedi.

Kanser hastalarının ameliyat ve tedavi sürecinde ya da tedavi sonrası iyileşme ve rehabilitasyon sürecinde yaşam kalitelerinin terapilerle yükseltilebildiğini belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan "Beslenme tedavileri, yoga, meditasyon, egzersiz, sanat tedavisi ve müzik terapileri duygu durumlarını güçlendiriyor” dedi.

"KANSERLERİN YÜZDE 30'U SİGARA İLE İLGİLİ"

Yaklaşık yılda her 100 bin kişinin 500’e yakınına kanser teşhisi konulduğuna dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr Özcan Yıldız, “Bu oranda her üç kişiden birinin hayatı boyunca kansere yakalanma ihtimali doğuyor. Kanserde erken teşhis konabilirse oldukça yüksek oranda iyileşme sağlanıyor. Bilmelisiniz ki genetik faktörlerden çok çevresel faktörler bu hastalığa neden oluyor. Dünya Kanser Günü’nde insanlara tek bir mesajım var. Lütfen sigara içiyorsanız bırakmak için her yolu deneyin, zira kanserlerin yüzde 30’u da sigara ile ilişkilidir” diye konuştu.