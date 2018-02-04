Kızılay Hakkari’de kan bağışı kampanyası başlattı

Türkiye Kızılay Genel Merkezince "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Hakkari’de kan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye Kızılay Genel Merkezince "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde kan bağışı çalışmalarına başladı. Vatandaşlar kan bağış tırına gelerek burada kan bağışında bulundular. Türk Kızılayı Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kan bağışı kampanyasına tüm vatandaşları davet ederek 3 şubatta başlayan kan bağışı kampanyasının salı günü sona ereceğini belirtti.