Kızılcahamam’da vatandaşa sağlık taraması çağrısı

Kızılcahamam Devlet Hastanesi yönetimi, 7’den 70’e tüm Kızılcahamamlıları sağlık taramasından geçmeye davet etti.
Kızılcahamam’da yeni devlet hastanesinin açılmasına aylar kala Kızılcahamam Devlet Hastanesi’nde yeni uygulamalara hız verildi. 19-23 Şubat arasında “Kardiyoloji Günleri”nin başlatılacağı belirtilerek, 7’den 70’e bütün vatandaşların Kardiyoloji Polikliniği bünyesinde yapılacak olan sağlık taramasına girmeleri çağrısında bulunuldu.
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