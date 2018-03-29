Kızıltepe’de 34 iş yerine 8 bin 806 TL ceza

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde belediye ekipleri, gıda denetimleri sırasında 34 iş yerine 8 bin 806 TL ceza kesti.
Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler gıda denetimleri kapsamında market ve bakkallarda tarihi geçmiş ürünlere el koyup imha etti. Vatandaşların sağlığı ile ilgili denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, ilçedeki tüm marketleri ve bakkalları denetlemeye devam ediyor. Zabıta ekipleri market ve bakkallarda yaptıkları denetimlerde 34 iş yerine cezai işlem uygulayarak 8 bin 806 TL para cezası verdi.
Denetimler sırasında makarna, yağ, çikolata, baharat çeşitleri, meyve suyu, kola ve deterjan gibi çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş çok sayıda ürün toplatılırken, işletmeler hakkında da cezai işlem yapıldı.
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