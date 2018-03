Kızıltepe’de sağlıkçılar balon uçurdu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlıkçılar kendi renklerini temsilen beyaz balon uçurdu.

Kızıltepe ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaklaşık 800 sağlık çalışanı devlet hastanesi önüne gelerek birbirlerinin bayramını kutladı. Hastane önünde toplanan sağlıkçılar, önlüklerini ve sağlığı temsil eden beyaz renkli balonlar uçurdu. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Servet Yıldız, sağlıkta şiddete dikkat çekerek, “Özellikle beyaz önlüğünü giymiş, vatandaşa yardımcı olmaya çalışan, emektar ve her yönü ile gecesini gündüzüne katan bütün sağlık elemanlarımızın bu konuyla anılmasını istemiyoruz. Biz Mardin ve Kızıltepe olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Lütfen bu insanların size yardım etmeye çalıştığını ve her bir vatandaşımızın bizim için çok önemli olduğunu bilin. Onların acısı bizim acımızdır. Beyaz balonlar hem önlüğümüzün rengini hem de sağlığı temsil ediyor. Yani sağlık hizmetinin rengidir beyaz. Her bir balon bir sağlık çalışanını, bir doktoru, bir hemşireyi, ebeyi temsil etti bize göre. O anlamda yapılmış bir çalışmadır balon gösterisi. Bir de barışı temsil eden bir renk olması bizim barışa özlemimizi belirtiyor” dedi.