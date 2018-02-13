HABER

Kızıltepe’ye sağlıklı yaşam merkezi açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlıklı yaşam merkezi açıldı.Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için akşam fizik tedavi seansı uygulaması başlatıldı.

Kızıltepe’ye sağlıklı yaşam merkezi açıldı

Mardin’in Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlıklı yaşam merkezi açıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için akşam fizik tedavi seansı uygulaması başlatıldı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne yeni alınan cihazlarımızla akşam fizik tedavi seansımız 17.00 ile 23.00 arası halkımızın hizmetine açılmıştır. Alınan yeni elektroterapi cihazlarımızdan bazıları, ESWT cihazı, lazer, lomber traksiyon cihazı, servikal traksiyon cihazı, tilt table masası, combine elektroterapi cihazı, büyük kazanlı hot pack cihazıdır. Akşam fizik tedavi görmek isteyen hastalarımız için fizik tedavi ünitemizden randevu almaları yeterli olacaktır” denildi.

Kızıltepe’ye sağlıklı yaşam merkezi açıldı

Kızıltepe’ye sağlıklı yaşam merkezi açıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.