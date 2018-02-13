Kızıltepe’ye sağlıklı yaşam merkezi açıldı

Mardin’in Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlıklı yaşam merkezi açıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için akşam fizik tedavi seansı uygulaması başlatıldı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne yeni alınan cihazlarımızla akşam fizik tedavi seansımız 17.00 ile 23.00 arası halkımızın hizmetine açılmıştır. Alınan yeni elektroterapi cihazlarımızdan bazıları, ESWT cihazı, lazer, lomber traksiyon cihazı, servikal traksiyon cihazı, tilt table masası, combine elektroterapi cihazı, büyük kazanlı hot pack cihazıdır. Akşam fizik tedavi görmek isteyen hastalarımız için fizik tedavi ünitemizden randevu almaları yeterli olacaktır” denildi.
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