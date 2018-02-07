Kızına ikinci kez yaşam verdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de ev kadını Sebile İnanır (60), 2 böbreğini de kaybeden kızı Elmas Değirmenci'ye (36), bir böbreğini bağışladı. İnanır, verdiği böbrekle kızını, 36 yıl sonra ikinci kez hayata bağladı. Çanakkale'de evli, 1 çocuk annesi ev kadını Elmas Değirmenci, 13 yaşında geçirdiği ateşli idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle sol böbreğini kaybetti. Rahatsızlığı ara ara devam Değirmenci, 4 ay önce de sağ böbreğini yitirdi. Özel bir tıp merkezinde diyelize girmeye başlayan Elmas Değirmenci, 1.5 ay önce de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne nakil başvurusu yaptı. Kızı Elmas Değirmenci'yi müjdeli haber, anne Sebile İnanır'dan geldi. İnanır, kızına bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Organ Nakil Merkezi'nde yapılan tetkiklerde doku uyum testleri uyumlu çıkınca, böbrek nakile karar verildi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçen 3 Şubat günü 4 saat süren kapalı ameliyatla, anne Sebile İnanır'ın sol böbreği, kızı Elmas Değirmenci'ye nakledildi. Nakille Elmas Değirmenci, sağlığına kavuştu. Elmas Değirmenci'nin 4 aydır diyalize girdiğini belirten Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Annesi Sebile hanım da kızının yaşadığı bu acı tabloya dayanamadı. Kendi böbreğini vermeyi tercih etti. Sebile hanımın sol böbreği başarılı bir şekilde kızı Elmas hanıma nakledildi. Şu an herhangi bir sorun yok. Elmas Hanım'ı bir iki gün içinde taburcu edeceğiz" dedi. Kızının böbrek rahatsızlığını ortaokuldan bu yana yaşadığını kaydeden anne Sebile İnanır ise, "Rahatsızlığı idrar yolu enfeksiyonu ile başladı. Bir böbreğini yitirdi. Zamanla diğer böbreği de etkilenince, onu da kaybetti. Bu yüzden kızım bir süre diyaliz ünitesine girmek zorunda kaldı. Kızımın bu durumuna üzüldüğüm için bu süreci uzatmak istemedim. Böbreğimi gözümü hiç kırpmadan kızıma vermeye karar verdim. Herkes böyle bir fedakarlıkta bulunsun. Şu anda kızım sağlığına kavuştu. Çok iyiyiz. Kızıma böbreğimi verdiğim için çok mutluyum" diye konuştu. Annesinin böbreği ile yeniden hayata tutunan Elmas Değirmenci ise, 4 aylık zor bir diyaliz sürecinden geçtiğini belirterek, "Haftanın 3 günü tüm gün diyalize girince vücudunuz halsiz kalıyor. Çocuğunuzla, eşinizle ve dostunuzla ilgilenemiyorsunuz. Bu zorluğu çok şükür annemin sayesinde ve hocalarımızın başarılı nakli ile atlattım. Gülerek, isteyerek girdiğimiz ameliyattan ikimizde sağlıklı bir şekilde çıktık, çok mutluyuz" dedi.