"KKKA aşısı önümüzdeki yıl dünya pazarına sunulacak"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin yerli aşı Hepatit B ve C aşılarını üretmek için son aşamaya geldiğini belirterek, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı aşısını dünyada ilk üreten de biziz. Önümüzdeki yıl içinde bu aşının klinik safhaları tamamlanacak ve aşı üretilip dünya pazarına sunulacak." dedi.

Demircan, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde partisinin aday tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim manifestosunda yer alan "18 yaşına kadar herkes bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak" açıklamasını eleştirerek, Türkiye'de zaten herkesin Genel Sağlık Sigortası çıktığı günden itibaren sağlık sigortası kapsamı içinde olduğunu söyledi.

İnce'ye bu konuda yetersiz bilgi verildiğini veya kendisinin meseleyi yanlış bildiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye Genel Sağlık Sigortasına geçtiği günden itibaren sağlık sigortası kapsamında kimse yoktur. Çalışanlar kendi primlerini çalıştıkları yerle birlikte öderler. Kamuda çalışanların ise devlet primlerinin bir kısmını öder, bir kısmını çalışan öder, kendi hesabına çalışan Bağ-Kur'lular kendi primini öder. Prim ödeyecek gücü olmayanların ise belli bir primini kendisi, gerisini devlet öder. Ya da kendi hiç ödeyemiyorsa devlet tamamını öder. Dolayısı ile Türkiye, Genel Sağlık Sigortası hayata geçtiği günden beri sigorta kapsamında kimseyi bırakmamıştır. Bu yönüyle de pek çok ülkeden öndedir." diye konuştu.