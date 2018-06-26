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KKKA şüphesiyle hastaneye getirilen kişide herhangi bir bulguya rastlanmadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 112 Acil ekiplerince hastaneye getirilen kişinin KKKA vakası olmadığı, sağlık sorununun kan değerlerini düşmesi neticesinde oluşan halsizlikten kaynaklandığı bildirildi

Erzurum'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişide bununla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı, hastanın sağlık sorununun kan değerlerini düşmesi neticesinde oluşan halsizlikten kaynaklandığı bildirildi.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden (BEAH) yapılan yazılı açıklamada, 2 gün önce kentte bir kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 112 Acil ekiplerince hastaneye getirildiği aktarıldı.

Hastanede tedavi altına alınan kişide, yapılan tetkikler sonrası KKKA bulgusuna rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Haziran akşamı BEAH Acil Servisine Erzurum'un Horasan ilçesinden sevk edildiği söylenen ve aslen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinden 112 Acil Servis ekiplerince getirilen bir hastamızda yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde kene ısırmasına bağlı herhangi bir ize rastlanmamış, hastanın ileri tetkik ve incelemesinde KKKA vakası olmadığı, kan değerlerini düşmesi neticesinde oluşan bir halsizlik durumu olduğu saptanmıştır. Bu teşhis doğrultusunda tedavisine başlanan hastamızın sağlık durumu şu an itibarıyla normale dönmüştür. Hastanemizde KKKA nedeniyle de herhangi bir karantina söz konusu olmamıştır."

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açıklama BEAH Karantina

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