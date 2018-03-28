KKTC Sağlık Bakanı Besim, Yozgat Şehir Hastanesi'ni inceledi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Sağlık Bakanı Filiz Besim, Yozgat Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ada'da başlayacak hastane inşaatları öncesi değişik hastane modellerini incelemek için Türkiye'ye geldi. Bakan Filiz Besim, "Biz değişik sistemleri, modelleri görüp bilmek zorundayız ki Kıbrıs’ımıza göre en uygun hastane sistemini seçelim" dedi. Yozgat Şehir Hastanesi'nde incelemelerde Besim, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ekibi olarak, Türkiye'nin Kıbrıs işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Sağlık sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim de, Kuzey Kıbrıs'ta hastane projelerimiz var. O başlık çerçevesinde farklı modelleri görüyoruz. Sayın Recep Akdağ'ın da önerisiyle Yozgat Şehir Hastanesi'ni gezme gereği duyduk" dedi.
Yozgat ziyaretine KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Kan Korkut, KKTC Milletvekili Sıla Usar İncirli, KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ceyhun Ümiter, KKTC Ankara Büyükelçilik Konsolosu Huriye Hançerli katıldı.
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