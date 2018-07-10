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Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tedavisi nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarına dayanabilmek için klimalarla serinlemeye çalışanlar klima hastalığına yakalanmadan edemiyor. Bilinçsiz kullanılan klimaların sebep olduğu klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tanısı nasıl konulur? Klima hastalığı tedavisi nasıldır? İşte yaz aylarını hastalıklarla baş ederek geçirmemek için (klima hastalığına yakalanmamak için) yapılması gerekenler...

Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tedavisi nedir?

Klima hastalıkları yazınızı mahvetmesin! Özellikle de bunaltıcı yaz sıcaklarında imdadımıza yetişen klimalar, bakımları yapılmadığı ve bilinçsiz kullanıldığında ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaz aylarında soğuk algınlığı, yaz nezlesi ve bilinçsiz klima kullanımının neden olduğu beta enfeksiyonları (ateşli boğaz enfeksiyonu) ile lejyoner hastalığının sık görüldüğünü belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaz hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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Evde, işyerinde, arabada… Yaz aylarının özellikle de dayanılmaz sıcaklarında, anında soğutucu etkisiyle cezbeden, adeta imdadımıza yetişen klimalar, serinlemek isterken sağlığımızdan edebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Özellikle klimaların hayatımıza girmesiyle ani ısı değişimlerinin vücut direncini kırmasına bağlı ateşli boğaz enfeksiyonları (beta enfeksiyonu) görülmeye başlandı. Burun akıntıları, hafif ateş ve halsizlikle giden ‘soğuk algınlığı’ diye sınıflandırdığımız daha hafif seyirli hastalıklar ile yaz nezlesi de yine bu dönemde sık karşılaştığımız durumlardan. Ayrıca klimaların havayı çok kurutmasına bağlı üst solunum yollarında farenjit, burun tıkanıklıkları ve sinüzit gibi problemler yaşanıyor. Temelde yatan problem ani ısı değişiminin bağışıklık sistemimizi bozarak daha kolay hastalanmamıza neden olması” diyor.

LEJYONER HASTALIĞI GRİPLE KARIŞABİLİYOR!

Gribin, influenza ailesinden virüslerin neden olduğu; yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerle seyreden bir hastalık olduğunu belirten Dr. Esin Özlem Atmış, “Ülkemizde daha çok sonbahar ve kış aylarında, mevsim geçişlerinde görülse de yaz aylarında da gerek klimalar gerekse kalabalık ortamların etkisiyle gribe yakalanma riski bulunuyor. Son zamanlarda bazı yazılarda okuduğum ‘klima hastalığı’ olarak adlandırılan hastalık ise tıpta aslında Lejyoner Hastalığı olarak bilinen, başlangıç safhasında grip ile benzer bulgularla başlasa da tedavi edilmez ise hayatı tehlikeye sokabilecek sonuçlar doğurabilen bir hastalık” diyor.

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YÜKSEK ATEŞ, HALSİZLİK VE İSHAL VARSA...

Lejyoner hastalığına lejgonella bakterilerinin neden olduğunu kaydeden Dr. Esin Özlem Atmış, “Bu bakteri yapımı klima sularında, kaplıcalar, otel havuzları, soğutma sistemleri, hastaneler, kısacası durgun ve beklemiş sularda üreyebilmektedir. Sıcak ve nemli ortamı sevdiğinden yazın görülme sıklığı artmaktadır. Hastalarda yüksek ateş, halsizlik ve ishal ile akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu durumlarda mutlaka en yakın hekime başvurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır” diyerek tehlikeye işaret ediyor.

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YAZ SICAKLARINDA BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Odanızın ortalama sıcaklığını 22-25 derece arasında tutun. Çok sıcak ortamda iken klimanın ayarını birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin.

Klimanın çarpmaması için üfleme gücü orta-düşük seviyede kalsın.

Klimanın doğrudan rüzgarına maruz kalmayın.

Klimanın hava üfleyen kanallarını yüzünüze üfletmeyin.

Nem dengesini sağlayan bir klima tercih edin.

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Uzun süre güneşin altında kalmak vücut direncini düşüreceğinden güneşten korunun.

Üst solunum yollarını temizlemek için bol bol su için.

Bakımı yapılmayan klima sularında bakteri üreyebildiğinden klimaların ve havalandırma sistemlerinin bakımlarını yaptırın, filtrelerini değiştirin.

Temizliğinden emin olmadığınız havuza girmeyin, varsa havuzunuzun ilaçlandırılması ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına özen gösterin.

Sağlıklı beslenin ve egzersiz yapın.

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Anahtar Kelimeler:
klima hastalığı jejyoner hastalık grip

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