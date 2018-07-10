Klima hastalığı belirtileri nelerdir? Klima hastalığı tedavisi nedir?

Klima hastalıkları yazınızı mahvetmesin! Özellikle de bunaltıcı yaz sıcaklarında imdadımıza yetişen klimalar, bakımları yapılmadığı ve bilinçsiz kullanıldığında ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaz aylarında soğuk algınlığı, yaz nezlesi ve bilinçsiz klima kullanımının neden olduğu beta enfeksiyonları (ateşli boğaz enfeksiyonu) ile lejyoner hastalığının sık görüldüğünü belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, yaz hastalıklarına karşı alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Evde, işyerinde, arabada… Yaz aylarının özellikle de dayanılmaz sıcaklarında, anında soğutucu etkisiyle cezbeden, adeta imdadımıza yetişen klimalar, serinlemek isterken sağlığımızdan edebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Özellikle klimaların hayatımıza girmesiyle ani ısı değişimlerinin vücut direncini kırmasına bağlı ateşli boğaz enfeksiyonları (beta enfeksiyonu) görülmeye başlandı. Burun akıntıları, hafif ateş ve halsizlikle giden ‘soğuk algınlığı’ diye sınıflandırdığımız daha hafif seyirli hastalıklar ile yaz nezlesi de yine bu dönemde sık karşılaştığımız durumlardan. Ayrıca klimaların havayı çok kurutmasına bağlı üst solunum yollarında farenjit, burun tıkanıklıkları ve sinüzit gibi problemler yaşanıyor. Temelde yatan problem ani ısı değişiminin bağışıklık sistemimizi bozarak daha kolay hastalanmamıza neden olması” diyor.